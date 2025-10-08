Il ritorno di skate. è un successo: oltre 15 milioni di giocatori nell’accesso anticipato – Il trailer
(Adnkronos) - Electronic Arts Inc. (EA), recentemente al centro di rumors per una possibile vendita, e lo sviluppatore Full Circle hanno annunciato un risultato straordinario per skate., il nuovo capitolo della pluripremiata serie di skateboard. A meno di tre settimane dal lancio in Accesso Anticipato (avvenuto il 16 settembre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam, Epic Games Store ed EA app), il titolo ha già attratto più di 15 milioni di giocatori. Questo successo di adesione iniziale, amplificato dalla natura free-to-play del gioco e dal supporto completo al multiplayer multipiattaforma e cross-progression, evidenzia la buona riuscita del sandbox di skateboard in continua evoluzione che il team di Full Circle sta costruendo e il divertimento che attende i giocatori nella città di San Vansterdam. Il fulcro dell’esperienza di skate. è la città di San Vansterdam, presentata come un "mondo totalmente aperto" e una "città in continua evoluzione dove vicoli e tetti diventano opportunità per eseguire trick e mostrare il tuo stile." Il mondo di gioco si articola in quattro quartieri distinti, tra cui piazze, parchi e una peculiare cattedrale convertita in skate spot. Al centro del gameplay si trova il celebre sistema di controllo Flick-it, che è stato minuziosamente "ricreato e ampliato per garantire una precisione e una profondità di controllo senza precedenti." Il titolo introduce inoltre nuove meccaniche, come i comandi senza tavola e l’esplorazione verticale (arrampicata, scalata e salto) che sbloccano spot nascosti. Mike McCartney, produttore esecutivo di skate., ha espresso l'entusiasmo del team in merito: "Siamo entusiasti di darvi il benvenuto a San Vansterdam e alla migliore esperienza di skateboard mai realizzata per la saga. Abbiamo cercato di perfezionare l'esperienza di skateboard al fine di catturare il brivido della scoperta, la creatività e la soddisfazione che si prova quando si completa finalmente quel trick pazzesco." Per presentare il mondo di gioco, è stato pubblicato il trailer ufficiale live action intitolato "Drop in". Il video è descritto come "un invito aperto a ogni skater a creare il proprio stile e fare di questa community di skate la propria casa." L'accesso anticipato di skate. è concepito come un percorso di sviluppo condiviso con la community. "L'accesso anticipato non è un semplice lancio, ma un'opportunità per aiutarci a plasmare il futuro di skate. mentre lavoriamo per espanderne i confini e le potenzialità," ha aggiunto McCartney. Il debutto del gioco è immediatamente seguito dal lancio della Stagione 1, che introduce "nuovissime aree dove fare skate, sfide, missioni, eventi stagionali, nuovi brand partners, oggetti cosmetici, miglioramenti della qualità di vita e molto altro". La roadmap per il primo anno è già dettagliata: La Stagione 1 (ottobre) offre due eventi stagionali e lo skate.Pass. La Stagione 2 (dicembre) è attesa per l'introduzione di funzionalità richieste come la chat vocale di gruppo, miglioramenti all'Editor replay e nuovi trick come impossible e improved handplants. La Stagione 3 e le successive aggiungeranno modalità cooperative, classifiche e l'Editor per i parchi creati dai giocatori. Nonostante l'impressionante numero di utenti, la fase di Accesso Anticipato ha sollevato alcune critiche da parte della community. I commenti sui forum e nelle recensioni specializzate indicano una base di gameplay solida, ma con la presenza di bug, una scarsità di contenuti iniziali e un'estetica che alcuni definiscono "gentrificata" o troppo "pulita e sterile", in contrasto con l'identità "da strada" dei capitoli precedenti. Il modello economico free-to-play è anch'esso sotto esame, benché gli sviluppatori di Full Circle abbiano assicurato in passato che il gioco non sarà "pay to win". Per quanto riguarda la monetizzazione, i giocatori possono scegliere di acquistare in gioco i pacchetti opzionali come il Pacchetto dell'avanguardista (€24,99) o il Pacchetto Deluxe dell'avanguardista (€49,99), che includono la valuta di gioco (San Van Bucks) e oggetti cosmetici premium e lo skate.Premium Pass della Stagione 1, disponibili fino al 2 dicembre. Per maggiori informazioni su skate. è possibile visitare il sito ufficiale [email protected] (Web Info)
