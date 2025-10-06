Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Sono già stati tutti liquidati dal Comune di San Felice sul Panaro i rimborsi ai 110 aventi diritto, un’azienda e 109 cittadini, per i danni provocati dalla violenta grandinata del luglio 2023. Complessivamente sono stati erogati 393.809.84 euro stanziati per San Felice. La somma è arrivata al Comune lo scorso 1° ottobre e tempestivamente gli uffici si sono attivati per liquidare le somme dovute.
Il Comune di San Felice sul Panaro aveva concluso la procedura istruttoria di controllo delle pratiche di rendicontazione dei danni e inviato alla Regione Emilia-Romagna gli elenchi degli aventi diritto al rimborso nel tempo utile stabilito dalle ordinanze della Protezione civile.
LE IMMAGINI DELLA GRANDINATA DI LUGLIO 2023
LEGGI ANCHE
Maltempo, agricoltura in ginocchio: a Mirandola, San Felice e San Possidonio fotovoltaici distrutti e tettoie crivellate dalla grandine
Finale Emilia, multe per i vetri delle auto rotti dalla grandine? La Polizia Locale: “Fake news”
Ancora complicate le condizioni del fenicottero ferito dalla grandine a Mirandola
