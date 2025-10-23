Medolla, venerdì 24 ottobre alla ditta Oli Spa l’evento “Young Days”

MEDOLLA - Tutto pronto per l’incontro "Young Days" che si terrà domani, venerdì 24 ottobre, in OLI Spa. a Medolla. Condivisione, impegno sociale,

posizionamento internazionale, leadership. Ecco alcune delle parole chiave del dialogo che si terrà intorno alla tavola aziendale fra i principali manager OLI e le YoungG

Questa nuova puntata di Forum Young vedrà buona parte del team OLI condividere i valori aziendali in un dialogo-confronto con studenti, universitari e giovani adulti. Venerdì 24 ottobre saranno infatti 4 le ore dedicate ai ragazzi per raccontare le dinamiche dell’internazionalizzazione, la ricerca e l’innovazione, le competenze marketing, la produzione e la cura del rapporto con il cliente. Una sorta di ‘open day’ controcorrente: i ragazzi entrano in azienda e chiedono, per scoprire le potenzialità che le eccellenze presenti in Italia possono offrire loro. Per capire come potrebbe essere il loro futuro. Per toccare con mano esperienze, dinamiche, competenze.

Ascoltare la voce di chi opera, chi decide, chi fa è molto importante; così come avere l’opportunità di porre loro domande dirette. Capire quindi, in maniera approfondita, le potenzialità che esistono e come poterle cogliere: tutto questo realizza Young Days, il format di Forum Young System dedicato al contatto diretto fra le imprese e i giovani. Ragazzi provenienti dall’Istituto Lousi, dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore Galilei, dall’Istituto Universitario Salesiano Venezia, dagli Istituti Tecnici Superiori, dallo IULM: una selezione attenta, condotta dalla redazione FYS, per portare un gruppo young mirato sugli skills e le tematiche che in OLI sono processi e attività del quotidiano.

Le giovani generazioni coinvolte siederanno al tavolo e converseranno con il GM, Luca Panciroli, e il CFO, Luca Bonisoli. E poi con l’area marketing, Eleonora Guanella, l’area IT con Andrea Canossa e Giulia Manfredini, la produzione con Daniele Angiolini e le relazioni con la clientela con Filippo Meletti: OLI mette in campo tutti i principali referenti di ogni area per questo incontro, confermando la grande sensibilità al tema generazionale, e quindi visione strategica aziendale.

