Il 24 ottobre 2025 alla ditta OLI SpA a Medolla l’evento “Young Days” per giovani talenti

MEDOLLA - Capita spesso di scoprire valide realtà imprenditoriali presenti sul territorio italiano quasi per casualità. Brand meno noti al grande pubblico, anche perché spesso dedicati ad attività B2B, che però si distinguono, fanno ricerca, generano indotto, crescono e si sviluppano con trend sempre positivi.

Forum Young System lavora per entrare in contatto con queste società e i loro amministratori, con l’obiettivo di facilitare la loro conoscenza alle giovani generazioni, gli YoungG di 18 > 24 anni che stanno organizzando il proprio futuro.

Il format Young Day, in particolare, consente una conoscenza diretta e approfondita: l’azienda apre le proprie porte a un gruppo selezionato e motivato di ragazzi; i decision maker si siedono al tavolo con loro; tutti dialogano in confronto aperto, efficace, concreto.

In questo scenario, ben si colloca l’incontro del prossimo 24 ottobre a Medolla, quando OLI SpA ‘si racconterà’ a ZedGen capaci e curiosi, accogliendo le loro domande, presentando loro tutte le doti, …e anche i limiti da superare con il loro futuro supporto.

Sarà una giornata informale e coinvolgente per scoprire l’Azienda, completa di ogni attività e funzione a 360°.

Infatti OLI SpA sviluppa attività di progettazione, produzione e management del prodotto; è per questo attenta ai giovani interessati a costruire il proprio background professionale in un contesto sostenibile, dinamico, internazionale.

Competenze nell’IT, Finance e Controlling, R&D e Sviluppo Prodotto, Sales e Mercati Internazionali, Manufactoring and Supply Chain, Marketing e Comunicazione: dal presentare ‘come’ sono gestite in azienda al rispondere ‘quali’ saranno preferite domani.

Young Day: la formazione reciproca – YoungG e dirigenti - si unisce a possibilità concrete per il futuro. Per conoscere e ingaggiare i giovani talenti in Italia.

Young Day OLI

24 ottobre 2025, ore 9.00 > 12.30

Presso la Sede OLI di Medolla (Mo)

Per partecipare

. YoungG > inviare la propria segnalazione a [email protected]

. Università, Istituti e Scuole > contattare [email protected]

Per segnalare nuove Aziende

Scrivere a https://www.forumyoung.it/it/contatti/

Ufficio stampa

[email protected]

Che cos’è uno Young Day? E’ una giornata organizzata, da Forum Young System, in cui i manager e il team aziendale presentano la propria azienda alle YoungG. E i ragazzi, di età compresa fra 18 e 28 anni, scoprono, chiedono e si confrontano sulle opportunità che offre quella realtà imprenditoriale. Un esercizio di reverse mentoring che accresce tutti i partecipanti, giovani e professionisti.

Forum Young System_che cos’è

E’ un movimento di confronto, idee, dialogo e innovazione volto a facilitare la crescita di community fra YoungG – 18 > 28 anni, studenti o all’avvio della propria carriera professionale - e figure di eccellenza: imprenditori, startupper, mentor, trendsetter,…

Forum Young System si pone come punto di riferimento per le nuove generazioni, e lo dimostrano i risultati raggiunti: 3600 iscritti dal 2019, di cui 1600 panel young attivo; oltre 430 speaker coinvolti nelle iniziative; 60 progetti imprenditoriali e opportunità professionali nate grazie al networking degli eventi.

Per far questo, sono studiati eventi focalizzati su territori e professioni e sono periodicamente realizzate indagini on-line attraverso l’Osservatorio Young. Inoltre la Redazione FYS, operativa tutto l’anno, monitora e condivide tendenze, focus point, personaggi di merito attraverso i canali digitali – www.forumyoung.it – i relativi canali social e newsletter mensili.

Il progetto, creato da Pleiadi International nel 2019 e da allora in crescita e continua evoluzione, si sviluppa in partnership con Visualitica e Studio Bartoletti & Cicognani.

Cesena 4Talents

Il programma Forum Young 2024-2025 è cofinanziato da Cesena4Talents, l’iniziativa che mira a rendere più attrattivo il territorio cesenate per i talenti ad alta specializzazione attraverso la creazione di forti collaborazioni con associazioni di categoria e imprese.

www.cesena4talents.it/

