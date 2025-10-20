Modena, controlli in centro e nelle zone della movida: identificate 120 persone
MODENA - Nell’ambito di un'intensificazione del controllo del territorio, disposta dal prefetto di Modena in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nelle zone della “movida” a Modena, dove sono concentrati gli esercizi pubblici e commerciali e dove è maggiore l’affluenza delle persone per svago e divertimento, nella serata di sabato scorso, fino a tarda notte, sono stati effettuati mirati servizi di vigilanza e pattugliamenti anche appiedati nel centro cittadino, finalizzati alla prevenzione e al contrasto del crimine diffuso e delle turbative all’ordine e alla sicurezza pubblica.
L’attività, che ha interessato tutto il centro storico, con particolare attenzione a piazza Grande, piazza XX settembre, via Emilia Centro, piazza Roma, piazza Pomposa, via Taglio e via Gallucci, corso Adriano, via Scarpa, via Canalino e zone limitrofe, ha visto l’impiego di più pattuglie della Polizia di Stato, coordinate dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale e di un’unità cinofila della Guardia di Finanza.
Complessivamente sono state identificate 120 persone. Nella circostanza è stato notificato a un cittadino tunisino la misura di prevenzione del Daspo urbano, emessa dal Questore lo scorso 30 settembre.
-
Modena, si riunisce il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: movida e centro, nuove ordinanze e più controlli
- L'arcivescovo Castellucci a San Possidonio per la conferenza sulla Via Romea Imperiale
- Modena, controlli in centro e nelle zone della movida: identificate 120 persone
- Come difendersi dalle truffe, a Carpi incontro formativo con la cittadinanza
- Avis Provinciale Modena, inaugurato il nuovo polo logistico e presentati i nuovi mezzi
- Hockey, Under 18 èlite: esordio difficile per gli Scomed Bomporto, ko contro il Milano Quanta
- A Mirandola il Biomedical Valley Workshop & Gala su intelligenza artificiale e connessioni umane
- Volley, Stadium Mirandola ko 3-1 a Mantova nella prima gara del campionato di Serie A3
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE