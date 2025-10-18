Modena, presentato in Municipio il volume di Lucio Diegoli e Gian Carlo Montanari, “Al teimp al pasa come un curidor”

MODENA - Un pomeriggio all’insegna della cultura e delle tradizioni emiliane ha animato la Sala Rappresentanza del Palazzo Comunale dove, venerdì 17 ottobre, si è svolta la presentazione del volume “Al teimp al pasa come un curidor”, firmato da Lucio Diegoli e Gian Carlo Montanari e pubblicato nella collana “Il Fiorino” delle Edizioni Gruppo Sigem.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Modena, ha unito parole e musica in un racconto che intreccia memoria, arte e identità. Attraverso dodici brani scelti dal professor Montanari e dal compositore Diegoli, il pubblico ha potuto riscoprire le sfumature poetiche e le emozioni più autentiche della cultura emiliana.

All’incontro sono intervenuti il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e gli autori Gian Carlo Montanari e Lucio Diegoli. L’iniziativa è stata impreziosita dalle interpretazioni dei cantanti Roberto Zanni, Leonardo Merighi, Marika Pontegavelli e Valentina Rabacchi, che hanno eseguito alcuni dei brani presenti nel volume, ricevendo applausi calorosi dal pubblico.

La serata ha rappresentato un’occasione significativa per valorizzare la lingua e la musica dialettale modenese, confermando come le radici culturali del territorio continuino a ispirare nuove forme di espressione e di partecipazione.

