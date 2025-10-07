NBA rivoluziona il basket con AWS: AI, statistiche avanzate e l’era della Gravity
(Adnkronos) - La National Basketball Association (NBA) e Amazon Web Services (AWS) hanno annunciato una partnership pluriennale destinata a innalzare il livello di innovazione tecnologica nella lega. AWS assume il ruolo di partner ufficiale per il cloud e l'intelligenza artificiale cloud della NBA e delle sue leghe affiliate, tra cui WNBA, NBA G League, Basketball Africa League e NBA Take-Two Media. L'asse portante di questa collaborazione è il lancio di "NBA Inside the Game powered by AWS", una nuova piattaforma di basket intelligence. Sfruttando l'infrastruttura di intelligenza artificiale all'avanguardia di AWS, la piattaforma ha l'obiettivo di trasformare miliardi di dati in analisi approfondite e di ridefinire radicalmente l'interazione dei fan con il gioco. Le funzionalità introdotte arricchiranno le trasmissioni in diretta e l'esperienza sulle piattaforme digitali della lega (NBA App, NBA.com, canali social). Ken DeGennaro, NBA Executive Vice President and Head of Media Operations and Technology, ha sottolineato l'impatto atteso: "Collaborare con AWS ci offre l'opportunità di elevare l'esperienza delle partite in diretta grazie all'innovazione e di offrire ai fan una comprensione più approfondita del gioco del basket per gli anni a venire. AWS ha dimostrato di saper fornire analisi statistiche uniche ed esperienze trasformative che sapranno coinvolgere i fan della NBA in tutto il mondo". Dichiarazioni che trovano eco nelle parole di Francessca Vasquez, Vice President of Professional Services & Agentic AI at AWS: "In AWS, siamo entusiasti della visione della NBA di spingere oltre i limiti di ciò che è possibile nello sport. Questa partnership mostrerà come cloud e AI possano reinventare il gioco del basket — dalla generazione di nuove intuizioni alla creazione di esperienze che avvicinano i fan al gioco che amano. Insieme, stiamo fornendo una tecnologia che migliora non solo le trasmissioni dal vivo e le piattaforme digitali, ma trasforma anche il modo in cui giocatori, allenatori e tifosi comprendono il basket." La NBA sfrutterà le capacità di intelligenza artificiale di AWS per elaborare i dati di tracciamento dei giocatori (29 punti dati per ogni atleta), generando statistiche in tempo reale e analisi profonde. A partire dalla stagione 2025-26, saranno introdotte nuove metriche basate sull'IA che quantificano aspetti delle prestazioni precedentemente non misurabili: Defensive Box Score: rappresenta un ripensamento della valutazione difensiva individuale. Algoritmi di AI identificano in tempo reale quale difensore è responsabile di ogni giocatore offensivo. La metrica quantifica i contributi individuali, permettendo di visualizzare e conteggiare pressioni sulla palla, raddoppi difensivi e cambi di marcatura. Shot Difficulty: estende l'analisi oltre il semplice successo o fallimento di un tiro. La metrica valuta la difficoltà di ogni tentativo, introducendo la Percentuale di Canestro Prevista (Expected Field Goal %). Questa tiene conto di fattori complessi quali l'orientamento del tiratore, i dettagli della pressione difensiva e la posizione di ogni giocatore, offrendo una comprensione più profonda di abilità e strategia. Gravity: quantifica l'impatto "invisibile" di un giocatore. Misura l'attenzione che un atleta riceve dalla difesa, inclusa la distanza alla quale viene marcato con o senza palla, per quantificare lo spazio che riesce a creare per i compagni. Questo sistema elabora i dati di tracciamento ottico 60 volte al secondo, utilizzando reti neurali personalizzate per analizzare le reazioni difensive in tempo reale. La piattaforma "NBA Inside the Game" include anche "Play Finder", una tecnologia innovativa che utilizza l'IA (sfruttando servizi AWS come Amazon Bedrock e Amazon SageMaker) per analizzare e comprendere i movimenti dei giocatori attraverso migliaia di partite. Questa funzionalità consente la ricerca e il recupero istantaneo di azioni di gioco simili, ponendo le basi per future integrazioni di intelligenza artificiale generativa basate sui dati di tracciamento ottico. Play Finder non solo assisterà i telecronisti con notifiche in tempo reale per fornire contesto storico e analisi strategiche istantanee, ma fornirà anche alle squadre NBA accesso diretto ai modelli di machine learning per migliorare i processi gestionali e di coaching. Le future versioni della funzione offriranno ai fan la possibilità di esplorare la strategia del basket con un livello di profondità senza precedenti direttamente nell'app NBA. Questa collaborazione con AWS, che gestirà anche l'App NBA, NBA.com e NBA League Pass, è strategica per accelerare la crescita globale del basket, offrendo contenuti localizzati in diverse lingue ed esperienze personalizzate. Il progetto si inserisce nel contesto dell'accordo storico sui diritti media di 11 anni siglato con Prime Video, che inizierà a trasmettere 67 partite di stagione regolare in streaming globale a partire dal 24 ottobre, con un double header di rivincite dei Playoff NBA 2025. [email protected] (Web Info)
- Il posto da titolare nell'agonistica non è compreso nella retta - Clamoroso al Cibali, di Mr Daniele Denti
- Comunità riserva del Secchia, Katia Pedrazzoli di Concordia nominata presidente
- Live club, apre il primo bando della Regione per sostenere i locali di musica dal vivo dell’Emilia-Romagna
- Canone Unico per il Comune di Soliera non pagato, al via le riscossioni
- Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
- Domenica si commemora l'Ammiraglio Bergamini a San Felice
- Modena, autunno di giochi per tutta la famiglia con la rassegna "Family Club"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
La buona notizia
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
La storiaContratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
Curiosità
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"