Scomparsa di Davide Malavasi, il cordoglio dell’ASD Nuova Modena Darts
MODENA - Attraverso una nota stampa, la ASD Nuova Modena Darts esprime il proprio cordoglio per la morte di Davide Malavasi:
"Ieri la ASD Nuova Modena Darts ha appreso con profonda tristezza della prematura scomparsa di Davide Malavasi, conosciuto da tutti come “Dax”. Il 10 luglio scorso Dax era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto. Dopo settimane di lotta e speranza, nella notte del 7 ottobre ci ha purtroppo lasciati. Il presidente Mattia Calzolari, a nome proprio, del Direttivo e di tutti i tesserati della ASD Nuova Modena Darts, ha dichiarato:
“Dax era un vero amico, sempre con il sorriso sulla faccia. Ci uniamo con affetto alla moglie Anna, ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene in questo momento di grande dolore. Ora, in pedana, non saremo mai soli: avremo sempre accanto Dax. Ciao Dax, ci mancherai amico".
"Da oggi, ogni freccia lanciata sarà anche per te".
Scomparsa di Davide Malavasi, il cordoglio dell'ASD Nuova Modena Darts
