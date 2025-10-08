Furto nella notte in un bar, 23enne arrestato dalla Polizia di Stato

MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino moldavo di 23 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. Intorno alle ore 2.00 di questa mattina, la Squadra Volante è intervenuta su segnalazione alla linea di emergenza 112NUE in zona Madonnina, in quanto era scattato l’allarme antiintrusione di un bar e personale della vigilanza privata, dalle immagini del sistema di videosorveglianza interna, aveva notato un uomo con scarpe rosse che si era introdotto nel locale.

Gli agenti, giunti in prossimità del bar, hanno notato la presenza di un uomo nascosto dietro un cespuglio, che, alla vista della Polizia, ha tentato invano la fuga con due bottiglie in mano. Raggiunto, è stato bloccato prima che potesse scavalcare una rete di recinzione di metallo.

Il giovane, in stato di alterazione psicofisica da verosimile assunzione di sostanze alcoliche, è stato trovato in possesso di due bottiglie di birra e diversi pacchetti di chewing gum. Nelle immediate vicinanze del cespuglio dove si era nascosto, vi era anche una busta contenente altre sei bottiglie di birra integre e numerosi cocci di vetro sparsi a terra.

Da un immediato sopralluogo, gli operatori hanno potuto constatare il danneggiamento della porta d’ingresso del locale e del registratore di cassa. L’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza. Questa mattina, il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

