“Sogni, cinema e illusioni”, la mappa dei luoghi e dove parcheggiare a Tresigallo
Ecco la mappa dei luoghi:
Le indicazioni per raggiungere Tresigallo
🛣️ In auto
-
Se vieni da Bologna: prendi l’autostrada A13 in direzione Padova, poi esci a Ferrara Sud e imbocca il raccordo RA8 Ferrara–Porto Garibaldi. Uscita “Rovereto”, quindi segui le indicazioni per Tresigallo. tresigallolacittametafisica.it
-
Se vieni da Modena o da sud/ovest: segui la A1 → verso Bologna → immettiti su A13 → prosegui come sopra. tresigallolacittametafisica.it+2italyyoudontexpect.com+2
-
Se parti da Ferrara: prendi la Strada Provinciale 15 in direzione Tresigallo. tresigallolacittametafisica.it+3tresigallolacittametafisica.it+3italyyoudontexpect.com+3
-
Percorso alternativo: la superstrada Ferrara–Porto Garibaldi, con uscita Rovereto, poi attraverso Rovereto → Medelana → Final di Rero fino a Tresigallo. tresigallolacittametafisica.it
🚌 Con i mezzi pubblici
-
Autobus: le linee extraurbane 600-800, 900, 1100, 1200 dell’azienda ATC / ACFT collegano Ferrara con Tresigallo passando per Final di Rero. tresigallolacittametafisica.it
-
Treno + autobus / taxi: puoi prendere un treno fino a Ferrara, e da lì proseguire con un autobus o un taxi per gli ultimi ~20 km verso Tresigallo. marcolivio.com+2italyyoudontexpect.com+2
-
Fermata ferroviaria vicina: c’è la stazione Tresigallo-Correggi lungo la linea Ferrara-Codigoro, ma è a una certa distanza dal centro di Tresigallo
Per chi parte da Bologna
🚗 In auto
-
Prendi l’autostrada A13 Bologna–Padova in direzione Padova.
-
Esci al casello Ferrara Sud.
-
Da lì imbocca il raccordo RA8 Ferrara–Porto Garibaldi.
-
Esci a Rovereto.
-
Prosegui seguendo le indicazioni per Tresigallo (attraversi Rovereto → Medelana → Final di Rero → Tresigallo).
⏱️ Tempo di percorrenza medio: circa 1h – 1h15 (circa 70 km).
🚆 Con i mezzi pubblici
-
Da Bologna Centrale prendi un treno per Ferrara (ci sono frequenti collegamenti, circa 30–40 minuti).
-
Una volta a Ferrara, prosegui con autobus extraurbano ACFT (linee 600-800, 900, 1100 o 1200) in direzione Tresigallo / Final di Rero.
-
In alternativa puoi prendere un taxi da Ferrara a Tresigallo (circa 25 km, 25–30 minuti).
-
⏱️ Tempo totale: circa 1h45 – 2h, a seconda delle coincidenze.
Per chi parte da Milano
🚗 In auto
-
Da Milano imbocca l’A1 Milano–Bologna in direzione Bologna.
-
Arrivato nei pressi di Bologna, prendi l’innesto con l’A13 Bologna–Padova in direzione Padova.
-
Esci al casello Ferrara Sud.
-
Da lì imbocca il raccordo RA8 Ferrara–Porto Garibaldi.
-
Uscita Rovereto, quindi segui le indicazioni per Tresigallo passando da Rovereto → Medelana → Final di Rero → Tresigallo.
⏱️ Durata media: circa 2h30 – 3h (250 km circa, dipende dal traffico sull’A1).
🚆 Con i mezzi pubblici
-
Da Milano Centrale prendi un treno ad alta velocità per Ferrara (alcuni sono diretti, altrimenti con cambio a Bologna Centrale).
-
Diretto: circa 2h15.
-
Con cambio a Bologna: 2h30 – 3h.
-
-
Da Ferrara prendi un autobus extraurbano ACFT (linee 600-800, 900, 1100 o 1200) fino a Tresigallo.
-
In alternativa: taxi da Ferrara (25 km, circa 25–30 minuti).
-
⏱️ Durata totale: intorno alle 3h30 – 4h.
I parcheggi
"Sogni, cinema e illusioni", la mappa dei luoghi e dove parcheggiare a Tresigallo
