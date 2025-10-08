Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
08 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Sostenibilità, indagine: impegno green per una impresa su due

Sostenibilità, indagine: impegno green per una impresa su due

|8 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Il 64% degli italiani ritiene giusto che le aziende si espongano su tematiche sociali. Il 52% dichiara che non acquisterebbe prodotti o servizi da aziende che prendono posizioni non condivise e il 47% ha già smesso di comprare da marchi che non li convincono sul piano valoriale e comportamentale. Una presa di posizione netta: il 77% degli italiani, oggi, ritiene che le aziende non prestino sufficiente attenzione alle tematiche ambientali. A dirlo è una nuova ricerca Ipsos, intitolata Rilanciare la responsabilità d’impresa attraverso la concretezza, presentata oggi a Milano durante la prima giornata di lavori del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, in corso dall’8 al 10 ottobre all’università Bocconi.   Se è vero che nel panorama italiano il 15% delle imprese può essere definito 'green core', ovvero con investimenti green significativi e certificazioni ambientali, le aziende 'green non core', ovvero che hanno già fatto investimenti per ridurre l’impatto ambientale ma che ritengono di poter incrementare il loro impegno, sono invece il 35%. Insieme, le due categorie rappresentano un’impresa su due e sono il cuore virtuoso del Paese, capace di trainare una crescita che trova riscontro anche nei numeri rilevati dal Salone: per questa edizione, le aziende che partecipano per la prima volta alla manifestazione sono 63, il 24% per cento del totale. L’altra metà delle aziende risulta più indecisa rispetto al proprio impegno green.  Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale, che per la sua tredicesima edizione prevede 120 incontri con più di 500 relatori e oltre 260 organizzazioni partecipanti tra aziende, istituzioni e realtà non profit, è da sempre l’occasione per una riflessione collettiva da cui possano scaturire idee concrete per il futuro della sostenibilità. Il tema scelto per questa edizione, Creare futuri di valore, fa da sfondo all’indagine condotta da Ipsos per il Salone, che mette in luce un forte dualismo tra responsabilità individuale e aspettativa verso le imprese. La crescente polarizzazione, che rappresenta uno dei tratti distintivi del panorama attuale, emerge anche tra i consumatori, con una parte della popolazione sempre più attiva e un’altra che si allontana dai temi della sostenibilità.  “Anche se il percorso verso lo sviluppo sostenibile è ancora in salita, ci sono tante opportunità: è nei momenti di maggior criticità, infatti, che nascono le soluzioni più innovative - commenta Rossella Sobrero, del Gruppo promotore del Salone - In uno scenario decisamente complesso come quello di oggi, la sostenibilità assume un ruolo ancora più importante perché aiuta a leggere i problemi in modo nuovo e a vedere la realtà in una prospettiva diversa. Il Salone della Csr si propone anche quest’anno come luogo di incontro, di confronto, di ispirazione con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza delle persone, stimolare la loro creatività, ricordare a tutte le organizzazioni l’importanza di misurare l’impatto generato”.  L’indagine Ipsos ha identificato quattro gruppi di cittadini-consumatori, con percentuali che si sono evolute nel tempo: i Sostenitori convinti (26%), che comprendono la sfida e modificano attivamente i propri comportamenti; gli Aperti ma incerti (41%), che riconoscono l’importanza della sostenibilità ma faticano a tradurla in azioni; gli Scettici (18%), che dubitano della sincerità delle iniziative sostenibili ed infine gli Indifferenti (15%), che non si sentono coinvolti né responsabili. Ma se il numero dei sostenitori è in costante aumento negli anni, quello degli aperti per la prima volta è in diminuzione: nel 2024 erano il 44%, a dimostrazione dell’esistenza di una fascia intermedia con idee sempre più incerte.  Un messaggio che gli italiani sembrano invece aver appreso senza incertezze è che la sostenibilità non è più solo un tema ambientale: ambiente, sociale ed economia sono considerati tre pilastri della sostenibilità ormai in equilibrio, rispettivamente con un 35, 34 e 31% di priorità. Quanto alle tematiche da affrontare con maggiore urgenza, il campione di italiani intervistato da Ipsos (1000 interviste a popolazione di anni 16+) mette al primo posto salari dignitosi e lotta all’evasione fiscale, seguiti da riduzione dell’inquinamento, lotta alla povertà e al disagio economico, tutela sanitaria idonea e universale. In linea generale, i consumatori italiani si ritengono molto impegnati sul fronte della sostenibilità. Il 72% degli intervistati, ad esempio, afferma di fare già tutto il possibile, a livello personale, per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.  “Siamo in una fase storica di ripensamento - commenta Andrea Alemanno, Service Line Head di Ipsos - Le crisi sono tipiche dei processi evolutivi, non piacciono mai ma dobbiamo imparare a valorizzarle. E chiederci come possiamo essere più concreti, come dimostrare che l’impegno profuso ha davvero impatto, come impostare una narrazione non più basata solo su uno ‘story telling’ emozionale, ma unire l’emozione di pensare ad un mondo migliore con la serietà di un impegno preso, rispetto al quale ci impegniamo davvero a cambiare il nostro modo di consumare, produrre, essere”.  Per favorire il dialogo e la condivisione in tutti gli ambiti della sostenibilità, il programma culturale della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale è suddiviso in sei percorsi: Formazione e Lavoro; Cultura e Territorio; Economia e Finanza; Ambiente e Rigenerazione; Governance e Leadership; Innovazione e Impatto. Accanto a temi sempre attuali come l’evoluzione del welfare aziendale, il percorso di decarbonizzazione delle imprese, l’impegno per i territori, in questa edizione del Salone saranno affrontati alcuni argomenti originali come per esempio: la space economy e la gestione sostenibile dello spazio; l’adeguamento dei luoghi alla diversità e la ridefinizione dell’idea di femminismo in ottica di parità.  Una novità di quest’anno è il format 'Caffè con l’esperto', uno spazio di incontro e confronto con il pubblico. In questa edizione saranno coinvolti nelle tre giornate Marco Frey, Stefano Zamagni e Filippo Giordano, che risponderanno alle domande dei presenti sul ruolo delle imprese in uno scenario in cambiamento, sul futuro dell’economia civile, sulla misurazione dell’impatto sociale.  Anche quest’anno torna Meet the Csr Leaders, l’iniziativa nata nel 2022 dalla collaborazione tra Il Salone della Csr e Amapola, con la partecipazione del network Csrnatives, che crea un ponte diretto tra le nuove generazioni e i professionisti del mondo della sostenibilità, con brevi sessioni individuali di circa 30 minuti riservate a studentesse e studenti universitari, neolaureate/i e giovani professioniste/i. Il Salone anche per quest’edizione collabora con AWorld lanciando la 'Capsula del tempo'. Per tutti e tre i giorni dell’evento, i partecipanti potranno scegliere fino a 3 azioni sostenibili tra quelle proposte e impegnarsi simbolicamente a portarle avanti durante tutto l’anno. Registrandosi con la propria email, riceveranno reminder periodici e aggiornamenti per impegnarsi attivamente e trasformare la consapevolezza in azione concreta.  Durante le tre giornate del Salone, l’artista Silvia Bairo sarà presente per dare vita con il suo tratto a un reportage illustrato dal vivo, capace di restituire non solo i momenti salienti ma anche le atmosfere, le relazioni, le emozioni che attraversano la manifestazione. Un vero e proprio diario visivo, che unisce performance artistica e narrazione, offrendo uno sguardo inedito sulla sostenibilità raccontata attraverso l’arte.  Inoltre, il Salone ospita per la seconda volta una versione del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, realizzata in collaborazione con Made in Carcere con l’impiego di tessuti e scampoli destinati al macero a cui viene data una nuova simbolica vita. A conclusione del Salone, l’opera non sarà smantellata ma donata da Made in Carcere all’Università Bocconi. Anche per questa edizione è in corso la procedura di certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile dell’evento. Inoltre, per la prima volta il Salone intende misurare il suo impatto sociale: in collaborazione con Operàri è stato realizzato un questionario diffuso a relatori e visitatori su aspettative e cambiamenti generati dalla manifestazione.   [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Modena, riqualificazione dell’area verde di via Anderlini con un contributo della Regione
La novità
Modena, riqualificazione dell’area verde di via Anderlini con un contributo della Regione
La Giunta regionale ha dato il via libera all’Accordo di Programma con il Comune di Modena per la realizzazione del progetto
Abusi su ragazze minorenni, chiesti 10 anni per un allenatore di pallavolo modenese
Cronaca
Abusi su ragazze minorenni, chiesti 10 anni per un allenatore di pallavolo modenese
Il 38enne è accusato di violenza sessuale aggravata e pedopornografia
Carpi, scontro tra auto e bici in via Nuova Ponente: grave una donna di 31 anni
Cronaca
Carpi, scontro tra auto e bici in via Nuova Ponente: grave una donna di 31 anni
E' accaduto nella mattina di oggi, mercoledì 8 ottobre
Ucman, sabato 11 ottobre a Medolla si presentano i nuovi punti di informazione turistica
La novità
Ucman, sabato 11 ottobre a Medolla si presentano i nuovi punti di informazione turistica
16 attività commerciali della Bassa, presso le proprie sedi, uffici o negozi, promuoveranno informazione e accoglienza turistica nel territorio
Stupro a San Damaso, il 19enne arrestato ammette le proprie responsabilità davanti al Gip
Cronaca
Stupro a San Damaso, il 19enne arrestato ammette le proprie responsabilità davanti al Gip
Il ragazzo ha risposto a tutte le domande in un interrogatorio durato circa un'ora
Finale Emilia, il programma degli eventi di Manitese nel mese di ottobre
L'iniziativa
Finale Emilia, il programma degli eventi di Manitese nel mese di ottobre
Si inizia domani, giovedì 9, con l'inaugurazione della mostra itinerante "Gaza, Mondo" presso la biblioteca di Concordia
Bomporto, semaforo guasto tra via Nazionale e via Ravarino-Carpi
Traffico e viabilità
Bomporto, semaforo guasto tra via Nazionale e via Ravarino-Carpi
Aimag sta operando sulla centralina al fine di ripristinarne il funzionamento nel più breve tempo possibile
Carenze igienico-sanitarie in una farmacia della Bassa, oltre 10mila euro di multa al legale responsabile
Cronaca
Carenze igienico-sanitarie in una farmacia della Bassa, oltre 10mila euro di multa al legale responsabile
In seguito ad un'ispezione da parte dei Carabinieri del N.A.S. di Parma che hanno riscontrato anche altre irregolarità
Al Policlinico di Modena un seminario del dr. Brydon Bennet sul processo di sviluppo dei farmaci
Salute
Al Policlinico di Modena un seminario del dr. Brydon Bennet sul processo di sviluppo dei farmaci
E' in programma giovedì 9 ottobre, alle 14, nella Palazzina di Scienze Morfologiche e Medico Legali
Sgominata una banda che rubava e rivendeva auto di lusso
Cronaca
Sgominata una banda che rubava e rivendeva auto di lusso
I furti avvenivano in note mete turistiche, frequentate anche da vip, tra cui Cortina d'Ampezzo, Forte dei Marmi e Viareggio
San Possidonio, Concordia e San Prospero si confermano "Comuni Ciclabili"
In bicicletta
San Possidonio, Concordia e San Prospero si confermano "Comuni Ciclabili"
Sabato 4 ottobre una delegazione di FIAB Modena Ambiente e Bicicletta ha fatto tappa nei comuni dell'Area Nord
Programma contro l’obesità infantile in Emilia-Romagna: miglioramento dell’indice di massa corporea per un partecipante su tre
Salute
Programma contro l’obesità infantile in Emilia-Romagna: miglioramento dell’indice di massa corporea per un partecipante su tre
Uno su sei è, invece, passato ad una classe di peso inferiore
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Sostenibilità, presentato al Salone della Csr position paper su transizione digitale
Sostenibilità, presentato al Salone della Csr position paper su transizione digitale
Sostenibilità, indagine: impegno green per una impresa su due
Sostenibilità, indagine: impegno green per una impresa su due
Ufficiale giudiziario bussa per sfrattarlo, lui si getta da sesto piano: morto 71enne
Ufficiale giudiziario bussa per sfrattarlo, lui si getta da sesto piano: morto 71enne
Garlasco, Lovati indagato per diffamazione: querelato dagli avvocati Giarda
Garlasco, Lovati indagato per diffamazione: querelato dagli avvocati Giarda
È morto John Gurdon, il premio Nobel che aprì la strada alla pecora Dolly e alla clonazione degli animali
È morto John Gurdon, il premio Nobel che aprì la strada alla pecora Dolly e alla clonazione degli animali
Marco Liorni: "Torno al timone de 'L'eredità', ma senza ansia da 'traino'"
Marco Liorni: "Torno al timone de 'L'eredità', ma senza ansia da 'traino'"
San Francesco, Mattarella promulga la legge su festa nazionale ma scrive alle Camere: servono correttivi
San Francesco, Mattarella promulga la legge su festa nazionale ma scrive alle Camere: servono correttivi
Mostre, 'Art from Inside' a Palazzo Reale di Milano
Mostre, 'Art from Inside' a Palazzo Reale di Milano
Bonifici istantanei, obbligo per banche da domani: la guida sulle novità
Bonifici istantanei, obbligo per banche da domani: la guida sulle novità
Nobel per la chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi: hanno raccolto l'acqua dall'aria del deserto
Nobel per la chimica a Kitagawa, Robson e Yaghi: hanno raccolto l'acqua dall'aria del deserto
Shanghai, cugini vincenti: prima volta ai quarti per Vacherot e Rinderknech
Shanghai, cugini vincenti: prima volta ai quarti per Vacherot e Rinderknech
Top ten politica e social, tra i governatori Zaia primo per sentiment e Occhiuto per le interazioni
Top ten politica e social, tra i governatori Zaia primo per sentiment e Occhiuto per le interazioni
Il 50% dei malati di cancro allo stomaco è malnutrito, web serie insegna dieta corretta
Il 50% dei malati di cancro allo stomaco è malnutrito, web serie insegna dieta corretta
Garlasco, procura Pavia contesta Lovati: "Falsità, inchiesta nata nel 2023 da Stasi"
Garlasco, procura Pavia contesta Lovati: "Falsità, inchiesta nata nel 2023 da Stasi"
Musetti-Auger Aliassime, l'azzurro in campo negli ottavi di Shanghai - Diretta
Musetti-Auger Aliassime, l'azzurro in campo negli ottavi di Shanghai - Diretta
Il figlio di Liliana Segre contro Francesca Albanese: "È ossessionata da mia madre"
Il figlio di Liliana Segre contro Francesca Albanese: "È ossessionata da mia madre"
Emis Killa fa una donazione a una bimba malata ma è una truffa: "State attenti"
Emis Killa fa una donazione a una bimba malata ma è una truffa: "State attenti"
Damiano David, tour da record: Milano sold out, ora doppia data romana
Damiano David, tour da record: Milano sold out, ora doppia data romana
Gruppo Rekeep, acquisisce il 65% della società francese Pose Service
Gruppo Rekeep, acquisisce il 65% della società francese Pose Service
Maltempo, da Bper plafond di 50 milioni a supporto dei colpiti da esondazione del Seveso
Maltempo, da Bper plafond di 50 milioni a supporto dei colpiti da esondazione del Seveso

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

SALUTE

Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Sanità, Bonelli (Mondino): "Neurologia sia al passo con evoluzione di tempi e scienza"
Sanità, Bonelli (Mondino): "Neurologia sia al passo con evoluzione di tempi e scienza"

Sul Panaro on air

    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo
    • WatchSogni Cinema e illusione a Tresigallo, gli highlight dello spettacolo del 5 ottobre 2025
    • WatchUna 500 color crema, un caravan color crema e... la storia di Stefano Sconosciuto

    • ATTUALITÀ

    Roborock F25 Ultra, pulizia a vapore e acqua calda in un unico dispositivo
    Roborock F25 Ultra, pulizia a vapore e acqua calda in un unico dispositivo
    Modalità in incognito in arrivo su WhatsApp, come funziona
    Modalità in incognito in arrivo su WhatsApp, come funziona
    AI Mode debutta in Italia: la ricerca Google diventa più intelligente e multimodale
    AI Mode debutta in Italia: la ricerca Google diventa più intelligente e multimodale
    CTAO: l'osservatorio globale che svelerà i misteri dell'Universo
    CTAO: l'osservatorio globale che svelerà i misteri dell'Universo
    Il ritorno di skate. è un successo: oltre 15 milioni di giocatori nell’accesso anticipato - Il trailer
    Il ritorno di skate. è un successo: oltre 15 milioni di giocatori nell’accesso anticipato - Il trailer
    Da 'maestro jedi' delle startup a papà di Chatgpt, i segreti dietro il successo di Sam Altman
    Da 'maestro jedi' delle startup a papà di Chatgpt, i segreti dietro il successo di Sam Altman
    IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, il futuro digitale
    IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, il futuro digitale
    Green Building Council Italia: l'Associazione si apre a studenti e professionisti
    Green Building Council Italia: l'Associazione si apre a studenti e professionisti
    L'evoluzione della robotica domestica: Ecovacs ridefinisce la pulizia intelligente
    L'evoluzione della robotica domestica: Ecovacs ridefinisce la pulizia intelligente
    Turismo: al via Ttg e Inout 2025, domani a Rimini con ministro Santanchè apre fiera mondiale
    Turismo: al via Ttg e Inout 2025, domani a Rimini con ministro Santanchè apre fiera mondiale
    Turismo, quando l'hotel diventa polo artistico: a Napoli l'autunno di Caracciolo Hospitality Group
    Turismo, quando l'hotel diventa polo artistico: a Napoli l'autunno di Caracciolo Hospitality Group
    Gmail, l’IA può leggere le e-mail a fini pubblicitari: come impedirlo
    Gmail, l’IA può leggere le e-mail a fini pubblicitari: come impedirlo

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Curiosità

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

    chiudi