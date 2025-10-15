Termostato: il 16% degli italiani alza la temperatura di nascosto
(Adnkronos) - Con l'arrivo dell'autunno, la riaccensione degli impianti di riscaldamento in Italia non è solo una questione di comfort, ma anche di dinamiche domestiche e di consapevolezza energetica. Una nuova ricerca europea condotta da tado° (leader nella gestione intelligente del clima domestico) rivela come gli italiani gestiscano il termostato tra abitudini "freddolose", piccole "guerre" familiari e attenzione al benessere animale, il tutto bilanciato dalle normative e dai costi in bolletta. Lo studio, basato sui dati raccolti nel 2024/2025, conferma che il clima domestico è un punto nevralgico di confronto. Il dato più curioso riguarda i comportamenti segreti: ben il 16% degli italiani ammette di alzare o abbassare la temperatura di casa di nascosto dai familiari. Questa percentuale, seppur leggermente superiore a quella dell'area DACH (15%), è significativamente inferiore al primato spagnolo (34%), evidenziando un quadro complesso dove il termostato è spesso "il fulcro di piccole 'tensioni domestiche'". Riguardo al controllo, le dinamiche di potere restano tradizionali: nel 46% delle famiglie italiane è il marito o partner maschile a decidere la temperatura ideale. I giovani, tuttavia, mostrano un peso decisionale maggiore rispetto alla media europea, con "il 10% dei casi" in cui "sono i figli a dire la loro". L'accensione dei termosifoni nelle case italiane è rigidamente regolamentata e dipende dalla zona climatica in cui si trova il comune di residenza, con l'obiettivo di bilanciare comfort e risparmio energetico. Il territorio nazionale è suddiviso in sei fasce (dalla A alla F), che definiscono il periodo e la durata massima giornaliera di funzionamento degli impianti. Le città più fredde, come Milano e Torino, ricadono in Zona E, dove il periodo di accensione più lungo va dal 15 ottobre al 14 aprile, con un limite massimo di 13 ore al giorno. Procedendo verso sud, le limitazioni diventano più stringenti: nelle aree a clima semi-freddo (Zona D, che include ad esempio Roma e Firenze), i termosifoni possono essere accesi dall'8 novembre al 7 aprile per un massimo di 11 ore al giorno. Nelle zone a clima temperato (Zona C, come Napoli e Bari), l'accensione è limitata al periodo che va dal 22 novembre al 23 marzo, con un massimo di 9 ore. Le zone più calde (Zona B e A, come Lampedusa o Reggio Calabria) hanno periodi estremamente brevi e ridotti (ad esempio, 7 o 5 ore al giorno, tra dicembre e marzo). Solamente nei comuni in Zona F (le aree montane più fredde, come Belluno o Trento), non esiste alcuna limitazione né di periodo né di orario. Gli italiani si confermano tra i popoli più sensibili al freddo in Europa, con il 22% di loro che imposta il termostato su 20°C, il limite massimo previsto dalle normative per condomini e abitazioni (con una tolleranza di due gradi consentita). Le regole per l'accensione del riscaldamento in Italia dipendono dalla zona climatica in cui si trova il comune di residenza. Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone (dalla A alla F), che determinano la durata e il periodo in cui gli impianti possono restare accesi A livello continentale, la ricerca rivela le differenze culturali nella percezione del caldo: i francesi sono la popolazione che "resiste meglio alle basse temperature con il 30% di loro che imposta il termostato a 19°C". Gli spagnoli, invece, detengono il primato per il calore, con la percentuale più alta di utenti che "imposta il termostato a una temperatura superiore ai 22°C", un dato sorprendente dato il clima mite. Animali domestici e sostenibilità Un dato che riflette una specificità italiana riguarda l'affetto per gli animali domestici: quasi un terzo degli italiani "lascia il riscaldamento acceso per i propri animali quando esce di casa". Lo studio di tado° indica che, tra i Paesi analizzati, l'Italia è quello che "presta maggiore attenzione al benessere dei propri animali domestici", anche se si tratta di "un’abitudine meno diffusa rispetto ad altri Paesi europei", segno che "anche l’affetto per i pet si misura ormai con un occhio al consumo energetico". Il Trend Verso l'Efficienza Smart L'analisi conferma un trend europeo verso una maggiore consapevolezza sui consumi. Per gli italiani, il 2025 segna un equilibrio sempre più sottile tra il desiderio di comfort e "l’attenzione ai costi in bolletta". Le soluzioni tecnologiche giocano un ruolo cruciale in questa transizione, offrendo la possibilità di bilanciare calore e sostenibilità. I dati interni di tado° indicano che i loro prodotti "permettono di risparmiare in media il 22% dei costi energetici". [email protected] (Web Info)
- Soliera, nel suo negozio di animali palpeggiò una 14enne: 80enne a processo
- Mirandola, uccide la moglie malata e si toglie la vita: salme sotto esame
- Bomporto, al via la posa della nuova rete FiberCop in fibra ottica
- Disabilità e inclusione, l'esperienza virtuosa de "La Frolleria" di Mirandola all'incontro tra le ministre di Italia e Turchia
- Volley, venerdì 17 ottobre amichevole tra Pallavolo Concordia e Stadium Mirandola
- Sanità, Emilia-Romagna prima per pazienti da fuori regione
- Morto a 38 anni per un malore, a San Felice i funerali di Mihail Grisca
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
La buona notizia
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
Curiosità
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.