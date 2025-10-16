Ucman, il presidente Poletti a Bruxelles alla cerimonia del Patto dei sindaci dell’UE 2025

Il presidente dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, ha partecipato nella mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre, al Parlamento di Bruxelles, alla cerimonia del Patto dei Sindaci dell'UE 2025, insieme a numerosi colleghi, al commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme nella Commissione von der Leyen Raffaele Fitto, al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e alti funzionari dell'UE.

Si è parlato soprattutto di come plasmare un futuro resiliente, sicuro e prospero per l'Europa. Il Patto dei Sindaci dell'UE per il Clima e l'Energia è un'iniziativa sostenuta dalla Commissione Europea che riunisce migliaia di enti locali che desiderano garantire un futuro migliore ai propri cittadini.

“Aderendo all'iniziativa – ha detto Poletti - ci impegniamo volontariamente come amministrazioni a realizzare gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE. I lavori di questa mattina sono ancora in corso. Nel pomeriggio avremo un incontro del tavolo di coordinamento nazionale del Patto dei Sindaci Italiano presso la sede Enea, poi in serata rientreremo in Italia. Voglio ringraziare AESS, l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile della quale l’UCMAN e i comuni di Camposanto, Finale e San Felice sono soci, che ha organizzato questo viaggio di due giorni nella capitale belga, nell'ambito delle iniziative del Circuito Off della Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità”.

