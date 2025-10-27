Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
27 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Modena > Un cactus… o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena

Un cactus… o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena

|27 Ottobre 2025 | Modena, | Curiosità

Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena tra via Emilia Ovest e via Virgilio si sprecano dopo la sua inaugurazione avvenuta sabato scorso
 

Un gesto simbolico per celebrare l’eccellenza modenese… che però sui social è stato accolto come si accoglie la grandine in piena vendemmia.

“È un cactus, anzi no, è un fiasco del Monopoli!”

Alla prima foto pubblicata, la rete modenese si è scatenata.
C’è chi giura che si tratti di un cactus fuso nel forno a microonde, chi sostiene sia il gettone gigante del Monopoli versione “Via Emilia Edition”, e chi, più pragmatico, sottolinea l’essenziale:

“Quella rotonda ha un asfalto che fa c... in entrambi i sensi di marcia e voi buttate soldi così alla c…”

Modena ha reagito come sa fare: con amore, ironia e creatività.
Tra i commenti più apprezzati:

“Modena la città dei monumenti più brutti d’Italia.”
“Vedremo alla prima grandinata.”
“Ma slee brott.”

Insomma, l’opera è piaciuta subito a tutti… tranne che a chi l’ha vista.

“Vedremo alla prima grandinata”

C’è anche chi si interroga sulla resistenza dell’opera:

“Vedremo alla prima grandinata.”
Gli esperti temono che possa trasformarsi in una gigantesca bottiglia di aceto “invecchiato 3 minuti”.

“Quella di Giugiaro era nera. Questa è… boh, verde speranza?”

Molti modenesi, richiamando il design originale di Giugiaro, fanno notare un dettaglio:

“La bottiglia di Giugiaro non è certo verde, ma nera. Quella non si sa cosa sia.”
Forse, ipotizzano alcuni, un omaggio ai semafori bruciati della zona.

Le proposte per le prossime rotonde

Come sempre, i cittadini non si limitano a criticare: progettano.
Tra i suggerimenti spuntano:

  • una Ferrari che gira in tondo da sola,

  • un tortellino gigante di Bottura (con sensi di marcia al ragù),

  • il tovagliolo di Pavarotti in bronzo,

  • due pusher in fuga artistica,

  • e, per realismo urbano, baby gang di adolescenti che si menano in piazza Roma.

“Tutte eccellenze modenesi!” conclude l’utente, ricevendo 200 like e una segnalazione.

“La rotonda dell’orgoglio balsamico”

Nonostante le polemiche, il Consorzio si dice soddisfatto:

“È un simbolo che rappresenta l’unicità dell’Aceto Balsamico Tradizionale.”


Tradizionale come la polemica modenese, verrebbe da dire.

Per ora, la bottiglia resta lì, elegante e un po’ incompresa.
Magari un giorno verrà amata come la Ghirlandina.
O forse, più realisticamente, finirà in una meme con la scritta:
“Quando chiedi un monumento e ti arriva un soprammobile IKEA”

Ultim’ora

Notizie del giorno

Pallavolo, Modena Volley batte 3-0 Monza al PalaPanini
I risultati
Pallavolo, Modena Volley batte 3-0 Monza al PalaPanini
Primo successo in SuperLega per la formazione di coach Giuliani dopo il ko all'esordio contro Milano
Volley, prima vittoria stagionale al PalaSimoncelli per la Stadium Mirandola
I risultati
Volley, prima vittoria stagionale al PalaSimoncelli per la Stadium Mirandola
San Donà di Piave ko 3-1
Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
Curiosità
Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
A Mirandola taglio del nastro per il primo, nuovo corso dell'Università: Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
Studiare
A Mirandola taglio del nastro per il primo, nuovo corso dell'Università: Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
Al termine della cerimonia, che si tiene presso il centro culturale Il PIco, si terrà l’intitolazione del padiglione universitario ad Alcide De Gasperi
Modena, si riqualifica il parchetto di via Anderlini e arriva un facilitatore
Il finanziamento
Modena, si riqualifica il parchetto di via Anderlini e arriva un facilitatore
Il progetto di sicurezza integrata, cofinanziato dalla Regione, sarà presentato martedì 28 ottobre alle 20.30 alla Palazzina Pucci.
A scuola di italiano per costruire un futuro, al via oltre 600 corsi per formare 4.800 persone
L'iniziativa
A scuola di italiano per costruire un futuro, al via oltre 600 corsi per formare 4.800 persone
Investimento della Regione Emilia-Romagna di 8 milioni di euro
Allievo della Scuola alberghiera Ial di Serramazzoni secondo in una gara culinaria internazionale
Il riconoscimento
Allievo della Scuola alberghiera Ial di Serramazzoni secondo in una gara culinaria internazionale
Eccellenti risultati per Ial Emilia-Romagna alla 32esima conferenza annuale di Eurhodip, tenutasi a Landudno (Galles) dal 20 al 24 ottobre
Modena, in occasione di Sciocolà modifiche alla viabilità
Traffico e viabilità
Modena, in occasione di Sciocolà modifiche alla viabilità
Da martedì 28 ottobre a lunedì 3 novembre sospeso il transito in alcune vie del centro.
Calcio, il 19 novembre a San Felice triangolare tra Juventus Residency, Carpi Primavera e Rappresentativa Under 19 Emilia-Romagna
Sport
Calcio, il 19 novembre a San Felice triangolare tra Juventus Residency, Carpi Primavera e Rappresentativa Under 19 Emilia-Romagna
Appuntamento alle ore 15, presso lo stadio "Bergamini"
Contrasto alla povertà in Emilia-Romagna, pronto piano triennale con dotazione di 124 milioni di euro
Il contributo
Contrasto alla povertà in Emilia-Romagna, pronto piano triennale con dotazione di 124 milioni di euro
In Regione 139mila famiglie in condizioni di povertà, previste ulteriori assunzioni di assistenti sociali
San Possidonio, mercoledì 29 ottobre un incontro per spiegare il fascicolo sanitario
L'iniziativa
San Possidonio, mercoledì 29 ottobre un incontro per spiegare il fascicolo sanitario
Alle ore 15, presso la Biblioteca comunale.
Fermata dei treni Rimini–Monaco di Baviera alla stazione di Bellaria – Igea Marina, Tassinari (FI): "Opportunità per il turismo romagnolo"
Politica
Fermata dei treni Rimini–Monaco di Baviera alla stazione di Bellaria – Igea Marina, Tassinari (FI): "Opportunità per il turismo romagnolo"
Tassinari chiede al Governo di valutare l'inserimento del servizio.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Incidente in Moto 3, Dettwiler colpito in pieno da Rueda: piloti in ospedale
Incidente in Moto 3, Dettwiler colpito in pieno da Rueda: piloti in ospedale
Argentina, Milei trionfa alle elezioni legislative: vittoria con oltre il 40% delle preferenze
Argentina, Milei trionfa alle elezioni legislative: vittoria con oltre il 40% delle preferenze
Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno: "Ma non farò le scarpe a Gualtieri"
Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno: "Ma non farò le scarpe a Gualtieri"
Ucraina, Russia: "Vertice di Budapest dipende dagli Usa". Mosca testa il supermissile nucleare
Ucraina, Russia: "Vertice di Budapest dipende dagli Usa". Mosca testa il supermissile nucleare
Lazio-Juve, all'Olimpico lo striscione in ricordo di Silvia Signorelli
Lazio-Juve, all'Olimpico lo striscione in ricordo di Silvia Signorelli
Formula 1, ordine d'arrivo Gp Messico e classifica Piloti
Formula 1, ordine d'arrivo Gp Messico e classifica Piloti
Elezioni Argentina, al via lo spoglio: l'affluenza è stata bassa
Elezioni Argentina, al via lo spoglio: l'affluenza è stata bassa
Doppio giallo (mancato) a McKennie e rigore chiesto da Conceicao: proteste in Lazio-Juve
Doppio giallo (mancato) a McKennie e rigore chiesto da Conceicao: proteste in Lazio-Juve
Carlo Verdone: "Non mi sento intrappolato nel mio mito"
Carlo Verdone: "Non mi sento intrappolato nel mio mito"
Unifil: "Attacco Idf su caschi blu in Libano, nessun ferito"
Unifil: "Attacco Idf su caschi blu in Libano, nessun ferito"
Gb, il principe Andrea potrebbe dover affrontare un dibattito parlamentare sulla sua condotta
Gb, il principe Andrea potrebbe dover affrontare un dibattito parlamentare sulla sua condotta
Fiorentina-Bologna 2-2, viola di rigore: Kean rimonta rossoblù nel recupero
Fiorentina-Bologna 2-2, viola di rigore: Kean rimonta rossoblù nel recupero
Il Real batte il Barcellona nel Clasico. E Alcaraz... azzecca il pronostico
Il Real batte il Barcellona nel Clasico. E Alcaraz... azzecca il pronostico
M5S, Conte confermato presidente: "Avanti, tutti insieme, a testa alta"
M5S, Conte confermato presidente: "Avanti, tutti insieme, a testa alta"
Formula 1, oggi si corre il Gp del Messico - Diretta
Formula 1, oggi si corre il Gp del Messico - Diretta
Serie A, oggi Lazio-Juventus - Diretta
Serie A, oggi Lazio-Juventus - Diretta
Mondiali su pista, Viviani chiude la carriera alla grande: vince l'oro nell'eliminazione
Mondiali su pista, Viviani chiude la carriera alla grande: vince l'oro nell'eliminazione
Evelina Sgarbi: "Mio padre non è accudito bene dalla compagna"
Evelina Sgarbi: "Mio padre non è accudito bene dalla compagna"
Mattarella: "Pace va cercata, coltivata e osata"
Mattarella: "Pace va cercata, coltivata e osata"
Poliziotti scortano papà che porta figlia in ospedale. Meloni: "Eroi!"
Poliziotti scortano papà che porta figlia in ospedale. Meloni: "Eroi!"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

SALUTE

Chikungunya, vaccino in Italia dal 30 ottobre
Chikungunya, vaccino in Italia dal 30 ottobre
Vaccini, igienista Calabrò: "Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza"
Vaccini, igienista Calabrò: "Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza"
Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare"
Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare"
Vaccini, igienista Gabutti: "Aumentare coperture aiuta contrasto a resistenza batterica"
Vaccini, igienista Gabutti: "Aumentare coperture aiuta contrasto a resistenza batterica"
Vaccini, Siliquini (Siti): "In anziani e fragili un investimento in salute pubblica"
Vaccini, Siliquini (Siti): "In anziani e fragili un investimento in salute pubblica"
Due batteri sfiancarono l'esercito di Napoleone nella campagna di Russia
Due batteri sfiancarono l'esercito di Napoleone nella campagna di Russia
Rinosinusite cronica con poliposi nasale, ok Ue a monoclonale tezepelumab
Rinosinusite cronica con poliposi nasale, ok Ue a monoclonale tezepelumab
Sanità, Foce: "Bene approvazione nuovi Lea, ora vigilare su applicazione"
Sanità, Foce: "Bene approvazione nuovi Lea, ora vigilare su applicazione"
ICare 2025, dall'oncologia al fine vita l'anestesista-rianimatore al centro della cura
ICare 2025, dall'oncologia al fine vita l'anestesista-rianimatore al centro della cura
Miastenia grave, a Milano la danza accende riflettori sulla patologia
Miastenia grave, a Milano la danza accende riflettori sulla patologia
Ora solare, neurologo Barbanti: "Lunedì dopo cambio meno infarti, sonno cura più potente"
Ora solare, neurologo Barbanti: "Lunedì dopo cambio meno infarti, sonno cura più potente"
Università, Brambilla (UniMi): "Agorà della psicologia apre il sapere alla città"
Università, Brambilla (UniMi): "Agorà della psicologia apre il sapere alla città"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Turismo: da America250 a Fifa2026 passando per la Route66, il 2026 è l'anno degli Stati Uniti
    Turismo: da America250 a Fifa2026 passando per la Route66, il 2026 è l'anno degli Stati Uniti
    WaltherPark adotta il "Taxonomy check" di GBC Italia
    WaltherPark adotta il "Taxonomy check" di GBC Italia
    Logistica 4.0: De Rosa (SMET) su AI, VR e produttività misurabile
    Logistica 4.0: De Rosa (SMET) su AI, VR e produttività misurabile
    Sostenibilità, Endiale e Conou uniscono le forze nell'economia circolare
    Sostenibilità, Endiale e Conou uniscono le forze nell'economia circolare
    Il remake del primo Halo arriva su PC e console, anche su PS5
    Il remake del primo Halo arriva su PC e console, anche su PS5
    Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): "Non dimentichiamo passato ma guardiamo a futuro"
    Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): "Non dimentichiamo passato ma guardiamo a futuro"
    Formazione, Temussi (Min.Lavoro): "Aumentare qualità e verificare soldi siano spesi bene"
    Formazione, Temussi (Min.Lavoro): "Aumentare qualità e verificare soldi siano spesi bene"
    Leggende Pokémon: Z-A stravolge i combattimenti più famosi dei videogiochi
    Leggende Pokémon: Z-A stravolge i combattimenti più famosi dei videogiochi
    Formazione, Forlani (Inapp): "Deve essere permanente, cooperazione tra attori coinvolti"
    Formazione, Forlani (Inapp): "Deve essere permanente, cooperazione tra attori coinvolti"
    Il Career Day Luiss sbarca a Milano: i talenti dell’Ateneo romano incontrano il mondo delle imprese
    Il Career Day Luiss sbarca a Milano: i talenti dell’Ateneo romano incontrano il mondo delle imprese
    Nicastro (Sviluppo Lavoro Italia): "Con 'C'è posto per te' servizi e opportunità"
    Nicastro (Sviluppo Lavoro Italia): "Con 'C'è posto per te' servizi e opportunità"
    Bonaldi (Pd): "Presto in Parlamento pdl per allargare platea committenti equo compenso"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    I dati
    Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore
    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla

    Curiosità

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

    chiudi