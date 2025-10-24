Usare il cervello nel modo giusto: l’esperto Paolo Borzacchiello spiega come fare domenica 26 ottobre al BPER Forum di Modena

MODENA - "La nostra mente è brillante. Peccato che a volte usi la sua brillantezza per crearci problemi. Al cervello non interessa molto che voi stiate bene o male, lui fa quello che è abituato a fare o quello che gli è più comodo fare, senza tenere conto degli effetti che ha su di voi".

Paolo Borzacchiello è uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica: da oltre quindici anni si occupa di studio e divulgazione di tutto ciò che riguarda le interazioni umane e il linguaggio.

Borzacchiello domenica 26 ottobre alle 17.30 porta al BPER Forum il suo nuovo libro "Usa il cervello prima che lui usi te" (Mondadori), dove accompagna il lettore in un viaggio sorprendente nel mondo del cervello, da quando ci svegliamo al mattino a quando andiamo a letto la sera. Ogni piccola o grande sfida quotidiana diventa l'occasione per osservare come le diverse parti del nostro cervello e le sostanze chimiche che regolano le nostre reazioni si attivano e interagiscono tra di loro. Attraverso brevi dialoghi immaginari vedremo in azione la corteccia prefrontale (la regista razionale sempre pronta a pianificare), l'amigdala (la sentinella emotiva perennemente all'erta) o il nucleus accumbens (l'amante del piacere), ma anche ormoni e neurotrasmettitori come dopamina (il motivatore da palco), cortisolo (il project manager ansioso), serotonina (a.k.a. la "Queen") e ossitocina (l'abbracciatrice professionista). Solo imparando a riconoscere quali dinamiche mentali entrano in gioco in ogni momento della giornata potremo disattivare il pilota automatico e riprendere il controllo di percezioni, emozioni e comportamenti.

Autore di bestseller e podcast di successo, consulente e divulgatore, è il co-creatore di HCE, Human Connections Engineering, la disciplina che studia le interazioni umane. Ogni anno forma migliaia di persone in aula e segue la formazione di aziende, imprenditori e manager in tutto il mondo. Ha scritto e scrive per diverse testate giornalistiche ed è spesso in televisione e in radio per promuovere la sua missione, "La conoscenza rende liberi". Su Audible i suoi podcast sono tra i più seguiti e apprezzati. Ha pubblicato con Mondadori i romanzi bestseller La parola magica, Il Super Senso, La quinta essenza e Da adesso in poi, e i saggi Basta dirlo, Forse sei già felice e non lo sai, Chiedi bene e ti sarà dato e Bada a come parli.

Gli incontri della rassegna sono a ingresso gratuito con prenotazione sul sito www.forumguidomonzani.it . Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Forum.

Infoline: BPER Forum, tel. 059 2021093