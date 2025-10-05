Va a rubare nella casa dove lavorava, domestica arrestata a San Felice
Nella giornata di venerd i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno tratto in arresto una donna, sorpresa nell’atto di introdursi in un’abitazione privata con l’intento di compiere un furto.
La donna, già collaboratrice domestica presso la stessa abitazione, si era introdotta nei locali utilizzando una chiave secondaria di cui conosceva la collocazione. A impedirle di portare a termine l’azione è stata la presenza di un’operatrice socio-sanitaria, la quale ha prontamente allertato i Carabinieri.
I militari hanno immediatamente individuato la donna nascosta nel sottotetto e, a seguito di perquisizione personale, l’hanno trovata in possesso di attrezzi da scasso, successivamente sequestrati.
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestata è stata trattenuta presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carpi, in attesa del giudizio direttissimo.
Oggi, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto, disponendo l’Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’Obbligo di dimora nel comune di San Felice sul Panaro e la permanenza notturna in casa, dalle ore 22.00 alle ore 07.00.
L’operazione testimonia ancora una volta l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella vigilanza sul territorio e nella pronta risposta alle segnalazioni dei cittadini, a tutela della sicurezza delle comunità locali.
