Fatto scendere dalla corriera a 12 anni perchè non riusciva a mostrare l’abbonamento

Un dodicenne è stato multato e fatto scendere da un autobus Seta dopo non essere riuscito a mostrare il proprio abbonamento. Il ragazzo, lasciato a terra lungo via Emilia Ovest, si è ritrovato da solo in mezzo al traffico di Modena. L’episodio ricorda quanto accaduto pochi giorni prima, quando - si legge sulla stampa locale - sempre a Modena due fratelli di 10 e 13 anni erano stati fatti scendere per motivi analoghi.

Le denunce di casi simili si susseguono anche nella Bassa, dove gli studenti che devono andare alle superiori in città vivono tanti disagi (leggi qui il nostro reportage "Abbonamenti non riconosciuti e corse fantasma: Seta, quando viaggiare diventa un percorso a ostacoli)

L’accaduto

Stavolta il 12enne, studente delle scuole medie “Cavour”, era arrivato regolarmente a scuola con lo scuolabus comunale. Poco dopo aveva saputo che, a causa di un’assemblea sindacale, le lezioni sarebbero iniziate più tardi. Per evitare di restare all’aperto in una giornata fredda, aveva deciso di tornare a casa prendendo l’autobus di linea numero 9.

Il ragazzo possedeva un abbonamento digitale gratuito per studenti delle medie, caricato sull’app Roger, ma non era abituato a utilizzarlo poiché di norma usufruiva del servizio scuolabus. Inoltre, il suo telefono quella mattina aveva smesso di funzionare, impedendogli di mostrare il titolo di viaggio. Alla fermata successiva sono saliti i controllori e un agente di polizia amministrativa: constatata l’assenza del titolo, hanno emesso una multa di 77 euro e il minore è stato fatto scendere alla fermata “Centro Commerciale 2000”, dove l’agente ha anche scattato una fotografia per l’identificazione.

Una volta rientrato a casa, il ragazzo ha riferito l’accaduto ai genitori, che hanno espresso forte indignazione per il modo in cui era stato trattato. Pur avendo successivamente pagato la sanzione ridotta a 6 euro – in quanto l’abbonamento risultava regolare – la famiglia ha denunciato l’episodio come un comportamento eccessivo e irrispettoso nei confronti di un minore.

La posizione di Seta

L’azienda di trasporti ha precisato che la multa era pienamente legittima, poiché il ragazzo non aveva esibito alcun titolo di viaggio valido. Secondo Seta, il passeggero non sarebbe stato costretto a scendere, ma avrebbe chiesto lui stesso di fermarsi alla successiva fermata di via Emilia Ovest. Dopo la compilazione del verbale, sarebbe stato informato che poteva utilizzare quel documento come titolo per proseguire il viaggio su un altro mezzo.

Riguardo alla fotografia, l’azienda ha chiarito che si tratta di una procedura standard applicata da anni nei casi in cui il viaggiatore non sia in grado di mostrare un documento di identità. L’immagine serve a documentare l’infrazione e a fornire prova nei procedimenti amministrativi o penali in caso di false generalità.

Seta ha espresso rammarico per il disagio vissuto dal minore, ma ha ribadito che il controllore ha agito correttamente e nel pieno rispetto del regolamento aziendale, respingendo le accuse di abuso o comportamento vessatorio.

