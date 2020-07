Allerta meteo sulla Bassa e su tutta la Regione tra 11 e 12 luglio

Allerta GIALLA nella giornata di sabato 11 luglio per frane e piene dei corsi minori per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per temporali per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per vento per le province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Per il pomeriggio si prevedono su tutta la regione temporali anche intensi , in particolare sul settore occidentale e le zone di pianura settentrionali. Nella sera-notte i fenomeni temporaleschi diventeranno più diffusi e interesseranno prevalentemente il settore centro-orientale della regione. Oltre alle raffiche di vento associate ai temporali, si segnala un aumento della ventilazione di bora durante la sera-notte, con venti che sul settore nord-orientale e costiero della regione potranno raggiungere intensità di 60-70 Km/h, con raffiche anche più intense.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017