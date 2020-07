Bastiglia dice addio al partigiano Renzo Borghi

BASTIGLIA – L’addio a Renzo Borghi, uno degli ultimi partigiani viventi della Repubblica di Montefiorino, è avvenuto sabato 4 luglio, quando l’uomo è scomparso all’età di 97 anni. Addetto ai lanci durante la Resistenza, apparteneva alla Brigata Zambelli. Borghi, negli anni della guerra partigiana, consegnava i teli dei paracadute recuperati alle donne del paese per trasformarli in lenzuola. Alla fine della guerra ha lavorato come operaio alla Maserati e alla Rizzi. Pochi anni fa aveva perso la moglie con cui aveva condiviso l’esistenza e insieme alla quale negli ultimi anni aveva trasformato la sua abitazione in un punto di ritrovo del paese, in particolare per i colombofili.

