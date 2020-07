Convegno online giovedì 16 luglio: superbonus, i vantaggi economici per imprese e cittadini

MODENA – Senza spendere un euro, i cittadini hanno uno strumento formidabile per dimezzare i costi in bolletta ed efficientare la propria abitazione con interventi energetici e antisismici. La rivoluzione energetica e ambientale per il nostro paese è l’obiettivo del superbonus al 110% contenuto nel Decreto Rilancio, che sta ultimando l’iter di conversione in legge. E proprio su questo si concentrerà il convegno online dal titolo “Superbonus al 110%: opportunità per cittadini, imprese e professionisti” è il titolo del convegno online che si terrà sulla piattaforma Zoom giovedì 16 luglio dalle 17.30 alle 19.30.

L’evento è organizzato dai senatori M5S Maria Laura Mantovani e Gabriele Lanzi.

Dopo l’introduzione dei due senatori, sono previsti gli interventi di:

-Giorgio Falanelli, Responsabile Area Politiche Economiche e Mercati di Cna Modena

-Alberto Belluzzi, responsabile comparto Costruzioni Lapam Modena e Reggio

-Andrea Zanotti, ingegnere, consigliere Ordine degli Ingegneri Modena e referente commissione Ambiente e Green Economy

-Alberto Bevini, Coordinatore della Commissione Termotecnica Ordine dei Periti Industriali di Modena

-Marco Vignali, presidente Collegio Geometri Modena

-Sandra Losi, architetto

Questo il link per collegarsi e seguire il convegno online:

https://bit.ly/38XqbAn

Credenziali per l’accesso (libero a tutti):

Meeting ID: 891 9114 6271

Password: 374450

«Il convegno è dedicato in particolar modo ai professionisti dei settori dell’edilizia e dell’impiantistica, nonché alle imprese che fanno parte dell’indotto che la misura del superbonus attiverà, con vantaggi innegabili dal punto economico ed energetico» spiegano Mantovani e Lanzi.

«L’intenzione è quella di fornire ai professionisti e ai tecnici le informazioni utili e necessarie per poter guidare i cittadini nelle scelte e nei lavori da mettere in cantiere, usufruendo del bonus che permette interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico e sismico con la possibilità di recuperare l’intera cifra di spesa o di cedere il credito. Il risultato saranno bollette dimezzate a costo zero per i cittadini».

Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook dell'evento

