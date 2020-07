FIESA Confesercenti Modena: prosegue il ciclo di webinar gratuiti

Dopo il successo degli scorsi incontri, proseguono giovedì 16 luglio il ciclo di webinar, completamente gratuiti, organizzati dal Cat Confesercenti Emilia Romagna con il supporto di DIH ER, sono rivolti agli imprenditori del settore alimentare, dei punti vendita, del turismo, della ristorazione e dell’agricoltura.

L’appuntamento del 16 luglio – unico a differenza degli altri, aperto anche ai non operatori di settore – sarà a partire dalle ore 14.30 in poi, dedicato alla salute a tavola con la dieta mediterranea, riconosciuta, a livello scientifico, come tra le più equilibrate del mondo.

Il primo intervento alle 14.30 sarà affidato a Donatella Simili, dietista e naturopata, che illustrerà come comporre i piatti, calibrandoli per garantire la corretta nutrizione e il piacere del palato. In particolare saranno descritte le proprietà di alcuni alimenti facendo riferimento soprattutto a quelli del nostro territorio.

Alle 15.30 Marco Pedretti, cuoco responsabile del centro Natura di Bologna, proporrà alcune ricette della cucina naturale per piatti completi, sostanziosi e di gusto, rispettando la stagionalità nella scelta per comporre un primo e un secondo e adatti sia a una cucina casalinga che per i ristoratori.

Alle 16, Giulia Gervasio del Cat Confesercenti E.R. illustrerà la potenzialità della Dieta mediterranea come brand per lo sviluppo del territorio.

“Si tratta di un’importante iniziativa a cui FIESA, ovvero la Federazione Italiana Esercenti Specialisti dell’Alimentazione, Confesercenti Modena, ha aderito con convinzione”, commenta Daniele Mariani, Presidente provinciale Fiesa Confesercenti Modena e Presidente nazionale Assofrutterie.

Per partecipare agli appuntamenti occorre l’iscrizione online, dalla pagina Facebook @CommercioalCentro oppure dal sito https://register.gotowebinar.com/register/6362166112300114447

