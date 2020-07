Lavori su strade extraurbane di collegamento tra Novi Rovereto e S.Antonio

NOVI DI MODENA – In data 8 e 9 Luglio in Via Mazzarana e Onorata sono previsti interventi localizzati di ricarica asfalto per risagoma della sezione stradale ed è prevista l’istituzione del solo senso unico alternato. Dal 13 al 16 Luglio i lavori di asfaltatura riguarderanno prima il tratto di Via Mazzarana compreso tra la Strada Provinciale n°11 a via Candia e successivamente il tratto da via Candia a via S.Antonio mentre dal 16 al 21 Luglio il cantiere proseguirà con il completamento della Via Mazzarana e su via Onorata da via S.Antonio alla Strada Provinciale n°8.

Dal 13 al 21 Luglio si provvederà ad una chiusura stradale in entrambi i sensi di marcia dalle 7.00 alle 20.00, sono esonerati organi di polizia stradale, mezzi di soccorso, residenti nelle vie interessate dalla modifica viabile. Dopo le 20.00 la circolazione riprenderà regolarmente.

Strade per viabilità alternativa:

Remesina

Fossetta Cappello

Via 25 aprile

