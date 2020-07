Mirandola, ancora non parte la ricostruzione della chiesa di Tramuschio

Mirandola, in stand by la ricostruzione della chiesa e della canonica di Tramuschio. A otto anni dal terremoto, ancora non sono partiti i cantieri per il luogo di culto della frazione di Mirandola. E non c’è traccia nemmeno del bando.

In un incontro pubblico a inizio marzo, cui era presente anche la vicensindaca Letizia Budri, si diceva che i lavori sarebbero partiti a maggio. I lavori sarebbero dovuti durare due anni, sarebbero costati mezzo milione di euro (metà finanziati dalla Regione) per la sola canonica, e avrebbero previsto la messa a norma e il rinforzo antisismico con elementi in fibra di vetro e carbonio e sostegni metallici e la creazione di cucine al piano terra e appartamenti al primo piano. I lavori alla chiesa sarebbero costati 866 mila euro, tutti pagati dalla Regione, e prevedevano il rinforzo delle mura danneggiate dal terremoti, migliorie tecniche, nuovo arredamento e nuovi affreschi. E il ritorno, un giorno, delle opere d’arte portate via 8 anni fa, messe in sicurezza a Sassuolo. Maggio: la data di avvio dei cantieri esra stata molto ottimistica: il lockdown per il Coronavirus ha bloccato tutto.

Ma passato il lockdown e le sue norme restrittive, la Curia a fine maggio aveva lasciato sperare che qualcosa si sarebbe mosso presto. Infatti, facendo il punto sullo stato della ricostruzione delle chiese della diocesi in occasione dell’ottavo annivesrario del terremoto, il 28 maggio la Curia diceva che tempo una settimana e sarebbe partito il bando per Tramuschio.

Scrivevano i prelati:

Dal 4 maggio, dopo il via libera ufficiale del Governo, hanno riaperto gli otto cantieri che erano in corso prima dello stop, deciso il 23 marzo dall’ingegner Marco Soglia, responsabile dell’Ufficio ricostruzione della Diocesi: Villa Varini a San Possidonio, la canonica della parrocchia di Concordia, la canonica e la “casa del campanaro” a Quarantoli, le chiese di Budrione, di San Marino e di Santa Giustina Vigona, più la nuova aula liturgica di Sant’Agata Cibeno, che però esula dall’iter del post sisma.

Recentemente, spiega l’ingegner Soglia, “è stato approvato il progetto della chiesa di Fossa di Concordia, si sono effettuati incontri per definire i contenuti progettuali per San Francesco a Carpi, per la chiesa ed il campanile di Rovereto. Sono stati completati il progetto per la chiesa di Cividale, di San Giacomo Roncole e per il Seminario Vescovile. Sono state, inoltre, bandite le gare d’appalto per la canonica di Mortizzuolo ed il ponteggio per la chiesa di Cividale. La prossima settimana si bandiranno le gare d’appalto per la chiesa e la canonica di Tramuschio e per l’asilo di via Luosi a Mirandola”.

Di settimane, da quel 28 maggio, ne sono passate davvero tante, visto che siamo in agosto. Ma del bando per Tramuschio non c’è traccia. “Non ci sono aggiornamenti rispetto al comunicato di maggio – spiegano dalla Curia senza sbilnciarsi sulle date – riguardo a Tramuschio, è in uscita la gra di appalto sia per la chiesa che per la canonica”.

LA RABBIA DEI RESIDENTI

I residenti cominicano a dare segni di impazienza. Vedono i fedeli dei Comuni vicini come Quistello o San Giovanni in Dosso che possono seguire l’avanzamento della loro ricostruzione, o chi da tempo, come a Rivara o Camposanto, già può pregare in chiesa, per non dire della riapertura del Duomo di Mirandola. A Tramuschio non si è ancora visto neanche il bando.

Spiega il segretario del Comitato frazione di Tramuschio Paolo Baraldi:

“Con un susseguirsi di numerose email da agosto 2016 e le chiamate effettuate negli anni precedenti, mi continuo a sentir rispondere che i lavori di ricostruzione della Chiesa e della Canonica di Tramuschio dovevano partire a breve, nell’ultimo comunicato della Diocesi di Carpi del 28 maggio 2020, Ing. Marco Soglia aveva garantito che la gara d’appalto sarebbe partita nella prima settimana di Giugno, è una gara così impegnativa da preparare? Faccio presente che nel territorio mantovano, sono state ricostruite quasi tutte le chiese e canoniche”. Come mai?

