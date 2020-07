Mirandolappuntamenti, i prossimi appuntamenti a Mirandola

MIRANDOLA – Di seguito, tutti gli appuntamenti a Mirandola dal 18 al 26 luglio:

Sabato 18 luglio 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G. Masina – Via del Mille: A PIEDI NUDI NEL PARCO – Letture e iniziative estive per bambini – Estate 2020 a Mirandola: Leggiamo note, suoniamo parole. Attività a cura della Fondazione Scuola di Musica C. & G. Andreoli. Per genitori e bambini da 3 a 6 anni. Iscrizione obbligatoria tel 0535.29783. (vedi allegato)

Sabato 18 luglio 2020 ore 15.30: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”. Apertura della mostra: ”IN CAMMINO PER SALVARE NOI ANIMALI” – mostra per raccontare ai bambini la vita di 10 specie animali che potremmo aiutare camminando di più e guidando di meno, a cura del CEAS “La Raganella”. Mostra aperta fino al 09 agosto 2020 e dal 22 agosto al 06 settembre 2020. Il Barchessone sarà aperto i sabati e le domeniche dalle ore 15.30 alle ore 19.30. (vedi allegato)

Sabato 18 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: SPETTACOLO: Prefinale Festival Cabaret Emergente: 9 Comici si sfidano per conquistare i 3 posti per la finalissima. Con la partecipazione di Andrea Ferrari, Guido De Maria, Andrea Casoni. Presenta: Riccardo Benini. Ingresso gratuito. Prenotazione posti obbligatoria alla mail info@riccardobenini.it (tel. 3337984821).

Sabato 18 luglio 2020: Mirandola: Piazza Costituente e vie del Centro: STREET FOOD MIRANDOLA 2020. A cura L’Accento srl.

Domenica 19 luglio 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G.Masina – Via del Mille: Estate 2020 a Mirandola: GIOCAYOGA a cura di Manuela Rizzato: YOGA E CREATIVITÀ, CON I COLORI. Per bambini da 4 a 8 anni. Attività gratuita con iscrizione obbligatoria tel. 0535.29783. (vedi allegato)

Domenica 19 luglio 2020: Mirandola: Piazza Costituente e vie del Centro: STREET FOOD MIRANDOLA 2020. A cura L’Accento srl.

Lunedì 20 luglio 2020: Mirandola: Piazza Costituente e vie del Centro: STREET FOOD MIRANDOLA 2020. A cura L’Accento srl.

Lunedì 20 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: CINESTATE 2020 – il cinema sotto le stelle: proiezione: HAMMAMET (biografico – drammatico 2020). Apertura biglietteria ore 21.00. (vedi allegato)

Martedì 21 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: INCONTRI: Armonia di pensieri e di azioni. Il Lions incontra le eccellenze del nostro territorio del biomedicale dalla musica alla danza. Ingresso gratuito

Mercoledì 22 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: CONCERTO: MUNDUS e noi 2020 – Gianluca Petrella & Pasquale Mirra Duo. Gianluca Petrella – trombone, effects e Pasquale Mirra – vibraphone, effects. Ater Fondazione. Biglietto unico euro 10,00. Info: mirandola@ater.emr.it.

Giovedì 23 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: RACCONTI DI VIAGGIO: Immagini per conoscere e sognare: Iran – Tibet – Belgio – Perù – New Jersey. Gianni Rossi. Ingresso gratuito

Venerdì 24 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: INCONTRI: L’Aimag e il suo territorio. Aimag Mirandola. Ingresso gratuito.

Sabato 25 luglio 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G. Masina – Via del Mille: A PIEDI NUDI NEL PARCO – Letture e iniziative estive per bambini – Estate 2020 a Mirandola: Letture a cura dell’Ass. Fata Morgana. Per genitori e bambini da 6 a 11 anni. Iscrizione obbligatoria tel. 0535.29783. (vedi allegato)

SEGNALAZIONE: la Parrocchia di Mirandola segnala: da Domenica 12 luglio 2020: ORARIO (aggiornato) ESTIVO DELLE S. MESSE: – DUOMO Pzza Conciliazione: feriale: ore 08.30 e ore 18.30; festiva: ore 09.00 – 10.30 – 18.30 (la S.Messa delle ore 12.00 è sospesa, riprenderà domenica 06 settembre 2020); – SALA DELLA COMUNITA’ Via Posta 55: festiva: ore 08.00, ore 11.00.-

