Rimpasto in Giunta a Finale Emilia, l’opposizione: “Palazzi lasci i Lavori Pubblici”

FINALE EMILIA – “L’incuria nei cimiteri è solo l’ultima situazione di inadeguatezza in ordine di tempo della gestione dei lavori pubblici sotto la guida del sindaco Palazzi. E non potendo più dare la colpa a chi hi lo ha preceduto scarica le responsabilità sull’assessora Paganelli togliendole quattro deleghe su sei, come se l’azione di una giunta non fosse collegiale e la responsabilità politica collettiva”.

E’ quanto affermano dall’oppozione i consiglieri comunali Andrea Ratti, Partito Democratico, Elena Terzi e Pierpaolo Salino, Lista Civica per Finale Emilia, Stefano Lugli, Sinistra Civica per Finale Emilia commentando la notizia del rimpasto in Giunta voluto dal sindaco, che ridimensiona il ruolo dell’assessora Paganelli e rafforza il suo.

Scrivono: Anche in occasione di questo turbolento rimpasto di giunta è venuta a mancare quell’assunzione di responsabilità da parte del sindaco Palazzi che ostinatamente trattiene la delega ai lavori pubblici che ha già dimostrato di non riuscire a gestire, sia nella parte della ricostruzione post-sisma, sia in quella delle manutenzioni ordinarie. Chiediamo un cambio di passo e le dimissioni del sindaco da assessore ai lavori pubblici ormai da due anni – da quando il comune ha perso le risorse regionale per realizzare l’auditorium – e invece a 10 mesi dal voto il sindaco fa un rimpasto di giunta cedendo l’edilizia privata all’assessora Ferrarini e assumendo anche le deleghe a personale, urp, protocollo e servizi demografici revocandole all’assessora Paganelli. Non è quello che ci aspettavamo e non è quello di cui ha bisogno Finale Emilia. Di fatto il Sindaco lascia un suo assessore senza deleghe accentrando nella sua persona tantissime materie che ha già dimostrato di non saper gestire durante tutto il suo mandato. Andrea Ratti, Partito Democratico

Elena Terzi e Pierpaolo Salino, Lista Civica per Finale Emilia

Stefano Lugli, Sinistra Civica per Finale Emilia

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017