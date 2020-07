“Tra la via Emilia e l’enigma”, un libro dedicato all’Emilia Romagna sulla storia del mondo enigmistico

Un viaggio in ambito enigmistico lungo 46 comuni e molti secoli di storia dell’Emilia e della Romagna, accompagnati dalla bellezza delle opere di artisti di ogni epoca (e delle loro firme-rebus) e dal fascino di storie di casate illustri con antichi stemmi densi di allegorie e di richiami enigmistici. Una carrellata plurisecolare tra palindromi e bifronti del Sator, anagrammi e sciarade, bisensi e rebus, acrostici di famosi letterati e almanacchi con raffinate incisioni. Il libro ci conduce in 46 località attraversando le città e le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

BIOGRAFIA Federico Mussano, ingegnere per professione ed enigmista per passione. Da sempre sicuro che si possa “comunicare e conoscere per enigmi” (era questo infatti il sottotitolo del suo libro Scientia in rebus est, Universitalia, 2013), ha recentemente pubblicato Roma enigmistica (MMC Edizioni, 2018) scoprendo chiavi di lettura non convenzionali, anche attraverso i giochi di parole, negli enigmi storici di Roma. Il discorso è stato portato avanti in questo nuovo libro, spostando geograficamente l’attenzione da una grande città come Roma a una intera regione quale l’Emilia Romagna che offre molti spunti in proposito. Numerosi i suoi articoli sulla enigmistica storica in tale regione pubblicati sul mensile forlivese Penombra (che nel 2020 festeggia il secolo di vita), così come quelli su Focus Storia, Charta, RIOn e Leonardo, oltre alle collaborazioni con La Settimana Enigmistica e Leggere:tutti. Mussano ha inoltre scritto saggi e relazioni per importanti convegni universitari, mostre e ha partecipato a numerosi eventi a sfondo didattico in biblioteche e sedi accademiche.

Per gli appassionati di Enigmistica, per gli abitanti dell’Emilia Romagna e per chi vuole conoscere un aspetto particolare di tale regione.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017