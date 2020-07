Ancora colpi dei ladri a Finale, Bomporto, Soliera e Novi

A Soliera tentato scippo ai danni di una passante. E’ successo l’altra mattina, segnala una lettrice: “Nella via dove c’è il granarolo una donna in bici ha cercato di strappare di mano la borsa a mia sorella tirandola dai capelli”.

A Bomporto negli ultimi giorni è stata derubata una coppia di anziani 80enni di Solara che ha fatto entrare in casa un uomo che ha detto di essere un operaio alla ricerca di una fuga di gas. Poi è andata in scena una rappresentazione che non sfigurerebbe sui palchi di un teatro. Perchè mentre il falso operaio distraeva la coppia, un colpice si è introdtto in casa e ha preso un portafogli ed è uscito. Ma non è scappato, anzi. Il complice ha bussato alla porta dicendo di esser un carabiniere che aveva trovato il portafogli e avvisando che c’erano in giro i ladri. “Mettete al sicuro i gioielli – ha detto – dove sono?” . Ma mentre i due truffatori si davano da fare per trovare i gioielli, le viittime hanno mangiato la foglia. I due si sono dati alla fuga, riuscendo a portare via comunque circa 300euro in contanti e un paio di gioielli.

Una dinamica molto simile si è vista qualche giorno fa a Rovereto sul Secchia, frazione di Novi. Sono stati in due, un finto tecnico del gas e un fino agente di polizia locale, a presentarsi a casa di una coppia. Il finto tecnico del gas ha detto che doveva leggere un contatore e staccare le utenze, e mentre lui entrava in casa, il complice si presentava alla porta con una divisa addosso. Dopidichè si è sentita puzza di gas e uno scoppio: una messa in scena per simulare una perdita. Nella concitazione i truffatori hanno chiesto ai due di mettere in u sacchetto soldi e gioielli, e se la sono filata con 700 euro in contanti e qualche collanina.

A Finale Emilia sono state svaligiate tre automobili, che erano parcheggiate davanti al ristorante La vecchia quercia, in via Canalvecchio. I proprietari si erano fermati per mangiare, laciando le auto nel parcheggio. Tempo un paio di ore, tre erano state violate.

E’ un colpo analogo a quello avvenuto il giorno prima a San Felice sul Panaro, quando due uomini sono stati avvistati fuggire su una moto di grossa cilindrata dopo aver rotto il finestrino di tre automobili parcheggiate vicino al campo sportivo di Rivara.

Ancora a San Felice brutta esperienza, l’altra notte, per i residenti di viale della Repubblica e di via Costituzione. In piena notte un ragazzo ha danneggiato un paio di macchine parcheggiate in strada, rompendo tutti i vetri e ha preso a calci le biciclette che si trovavano in una rastrelliera.

