Biblioteche aperte nell’Area Nord, dove e quando

MEDOLLA – Anche se il Centro culturale di Medolla è chiuso per ferie, vi ricordiamo che grazie allo scaglionamento delle ferie, ci sono altre biblioteche aperte nei 9 comuni dell’Area nord. Non disperate quindi, le nostre colleghe sapranno aiutarvi a trovare letture, film e cd giusti per voi:

𝐄𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟎

𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐛𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚𝐫𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐞 𝐛𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐡𝐞 𝐒𝐁𝐀𝐍(𝐌)

📚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨𝐬𝐚𝐧𝐭𝐨

📌 È possibile:

• accedere agli scaffali

• accedere allo spazio bambini

🚫 Non sono consentite:

• la consultazione e lo studio in sede

• l’utilizzo della postazione in rete della biblioteca.

🏖 Chiusura estiva da lunedì 17 a sabato 29 agosto

https://www.facebook.com/BiblioCamposanto/

📚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐯𝐞𝐳𝐳𝐨 “𝐋𝐚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨”

📌 È possibile:

• accedere agli scaffali nelle aree:

Narrativa, Gialli, Teen, Narrativa e Saggistica, Viaggi.

• accedere all’area consultazione e studio (n. 8 postazioni disponibili)

• È attivo il servizio di prestito a domicilio

🚫 Non sono consentiti:

• l’accesso alle sezioni: multimediale (CD E DVD) e saggistica adulti

• l’uso di dispositivi informatici della biblioteca.

🏖 Chiusura estiva nei giorni 15, 31 agosto e 1 settembre

https://www.facebook.com/biblioteca.cavezzo

📚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐝𝐢𝐚

📌 È possibile:

• accedere agli scaffali nelle sezioni adulti e ragazzi

🚫 Non è possibile:

• accedere alla sala studio

• utilizzare le postazioni in rete.

🏖 Chiusura estiva dal 10 al 16 agosto

https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleConcordiaSullaSecchia/

📚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 “𝐆. 𝐏𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢” 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚

📌 È possibile:

• accedere agli scaffali e agli espositori esplorando liberamente, anche se in un tempo limitato (15 minuti):

• la zona novità, le vetrine tematiche o di genere, “i più richiesti”, la letteratura per adulti, gli audiolibri, la sezione “Lingue e culture”, una parte della sezione ragazzi e alcune proposte per i più piccoli.

• Sono accessibili le sale studio su prenotazione online tramite lo spazio riservato del portale www.bibliomo.it

🚫 Non è consentito:

• accedere alle postazioni in rete

• accedere alla sezione bambini.

🏖 Chiusura estiva dal 13 al 16 agosto

https://www.facebook.com/BibliotecaFinaleEmilia/

📚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐞𝐝𝐨𝐥𝐥𝐚

📌 È possibile:

• accedere agli scaffali

• sostare in biblioteca per la consultazione e lo studio

🚫 Non è possibile

• l’accesso nell’area bebè

• l’utilizzo dei pc della biblioteca.

🏖 Chiusura estiva dal 22 agosto al 7 settembre

https://www.facebook.com/CentroCulturaleMedolla/

📚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐝𝐢 “𝐄. 𝐆𝐚𝐫𝐢𝐧” 𝐝𝐢 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨𝐥𝐚

📌 È consentito:

• L’accesso al servizio di prestito. È possibile restituire e prendere in prestito libri, DVD, audiolibri

🏖 Chiusura estiva dal 9 al 23 agosto

https://www.facebook.com/begmirandola/

📚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 “𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚-𝐆𝐢𝐚𝐧𝐢” 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐬/𝐏

📌 È consentito:

• L’accesso al servizio di prestito. È possibile restituire e prendere in prestito libri, DVD, audiolibri

🏖 Chiusura estiva dall’8 al 23 agosto, 29 agosto

http://biblioteca.comunesanfelice.net/…/1690-riapertura-bib…

📚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 “𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐢” 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐏𝐨𝐬𝐬𝐢𝐝𝐨𝐧𝐢𝐨

📌 È consentito:

• accedere agli scaffali nelle sezioni adulti, bambini e ragazzi. È possibile restituire e prendere in prestito libri, DVD, audiolibri e giochi di società

• studiare e consultare libri in biblioteca (n. 4 postazioni disponibili)

🚫 Non è consentito:

• l’uso delle apparecchiature informatiche della biblioteca.

🏖 Chiusura estiva dal 10 al 14 agosto

https://www.facebook.com/bibliotecasanpossidonio/

📚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐫𝐨

📌 È consentito:

• accedere agli scaffali nella sezione novità, nella sala lettura, nella sezione 6-12 anni.

🚫 Non sono consentiti:

• l’accesso agli scaffali dei bambini 0-6 anni,

• la consultazione e lo studio in sede,

• l’uso delle apparecchiature informatiche della biblioteca.

🏖 Chiusura estiva dal 10 al 22 agosto

https://www.facebook.com/bibliotecasanprospero/

⚠️ In tutte le biblioteche resta l’obbligo di:

– mantenere la distanza di almeno un metro,

– utilizzare la mascherina, per tutti gli utenti dai 6 anni in su

– servirsi del gel igienizzante per le mani all’ingresso.

📍 In nessuna biblioteca è ammessa la consultazione di quotidiani e pubblicazioni periodiche, ma è consentito il prestito delle riviste.