Finale Emilia, Sinistra Civica: “Intervenire su carenze sedi Vigili del Fuoco”

FINALE EMILIA – Sulla pagina ufficiale di “Sinistra Civica per Finale Emilia” è stato pubblicato il testo dell’interrogazione sulle sedi dei Vigili del Fuoco di Finale Emilia, che sono state sottoposte a vaglio e trovate carenti. La riportiamo in forma ufficiale:

Da accesso agli atti effettuato abbiamo riscontrato diverse problematiche che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena ha segnalato all’Amministrazione comunale sia rispetto alla sede di Via Monte Grappa sia rispetto al progetto per la realizzazione dell’autorimessa presso il distaccamento di via per Modena all’interno del Polo della sicurezza.

In particolar modo per il distaccamento di Via per Modena il progetto definitivo presenta carenze che devono essere integrate al fine di poter completare lo stabile con l’autorimessa, indispensabile per ricoverare adeguatamente i mezzi di soccorso e quindi le attrezzature per gli interventi. Si tratta di un intervento del valore di 140.000 € già finanziato dalla Regione. Ci sembra che dopo quattro anni sia ora di portarlo a compimento.