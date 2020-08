Fiume Panaro, nuovo intervento di sicurezza idraulica a Bomporto

BOMPORTO E DINTORNI –

Inizieranno entro la fine di agosto i lavori di messa in sicurezza della sponda destra del fiume Panaro, in corrispondenza del Ponte Bailey in località Stuffione di Ravarino.

L’area, dopo l’intervento programmato dello scorso marzo sulla struttura in ferro che collega Solara e Stuffione, sarà nuovamente oggetto di manutenzione: un’opera significativa per la sicurezza idraulica del territorio dei due comuni frontalieri.

Per il ripristino delle arginature, inserito nel piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019) le Amministrazioni di Bomporto e Ravarino hanno ottenuto un finanziamento dedicato pari a 200mila euro.

Si occuperà della esecuzione dell’intervento il Comune di Bomporto. I lavori non dovrebbero comportare disagi per la viabilità cittadina, che verranno eventualmente comunicati alla cittadinanza in caso di necessità, mentre la durata del cantiere dovrebbe essere di tre mesi, salvo rinvii causati da maltempo o altre condizioni impreviste. p

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017