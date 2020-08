Il ristorante tra le nuvole “Dinner in the Sky” incontra la cucina modenese

CARPI – “Dinner in the Sky” – format di successo che ha già toccato negli anni passati città come Dubai, Londra, Las Vegas e Bruxelles – farà tappa nel centro storico di Carpi in provincia di Modena in Piazzale Re Astolfo, da mercoledì 2 sino a domenica 6 settembre.

Dinner in the Sky è una piattaforma composta da 22 posti a sedere dove vengono svolte pranzi, cene, aperitivi in alta quota a 50 metri di altezza sospesi con un autogru

Questa tipologia di evento viene svolta in olte 70 paesi di tutto il mondo

Il programma sarà suddiviso in varie sessioni

Pranzo: 1h – Aperitivo: 30 min – Apericena: 45 min – Cena: 1h 15 min.

