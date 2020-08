Non si è stati dal dentista per diversi anni, e ora…

Per alcune persone le priorità della vita quotidiana non includono una periodica visita dal dentista, questo, forse, perchè si crede che una quotidiana ed efficace igiene orale sia sufficiente e non ci sia alcun bisogno di farsi visitare dal dentista.

Quali sono i rischi?

Trascurare i controlli odontoiatrici comporta il rischio di incorrere in successivi problemi odontoiatrici gravi. Là dove non vi è dolore non significa che non vi sia un problema, ecco perchè è bene sottoporsi ad un controllo annuale dal proprio dentista: le patologie odontoiatriche, come molte altre malattie del nostro corpo, possono iniziare e decorrere asintomatiche per un certo periodo. Se siete convinti di avere denti sani poiché effettuate l’igiene casalinga regolarmente e correttamente noi possiamo assicurarvi che solo una visita odontoiatrica può garantirvi che davvero i vostri denti e la vostra bocca sono sane. Gengiviti, carie e persino la malattia parodontale possono svilupparsi senza produrre, per un certo tempo, alcun sintomo, doloroso o edematoso. Inoltre, è bene sapere che, nella maggior parte dei casi, nel momento in cui il dolore esplode significa che la patologia ha raggiunto livelli tali da rendere necessari interventi drastici come, ad esempio, la devitalizzazione del dente o, nei casi più gravi, l’estrazione.

La malattia parodontale, la più grave tra le patologie odontoiatriche, è subdola e, spesso, non si fa notare se non dopo aver compiuto delle vere e proprie devastazioni, nelle parti non visibili dei denti.

Bambini e persone anziane

Alcuni genitori sono, purtroppo, convinti che non sia necessario intervenire su piccoli problemi dei denti da latte perchè tanto verranno sostituiti da quelli definitivi. Nulla di più sbagliato! Se i denti decidui hanno problemi, ad esempio di carie, quelli definitivi eromperanno già indeboliti o malati anch’essi. Se si presentano problemi di natura ortodontica, prima si interviene migliori e meno costosi saranno i risultati.

Lo stesso dicasi per le persone anziane, spesso portate a trascurare la salute dei propri denti anche nel momento in cui l’età consiglia, o costringe, a prendersi più cura di se stessi.

Una buona seduta di igiene orale professionale, effettuata in studio con un igienista qualificato, oltre a garantirvi igiene ed un bel sorriso, vi aiuterà a scoprire problemi non visibili e che non pensavate di avere.

BOLOGNADENT BOLOGNA

Ambulatorio

Via Emilio Zago 8, 40100 – Bologna (Bo)

Bolognadent Srl P.Iva IT03649541202

Direttore Sanitario Dott. M. Secondini

Aut. San. PG121263 del 22/03/2018

051 34 54 34 | info@bolognadent.it

BOLOGNADENT MODENA

Ambulatorio

via Vignolese 290, 41100 – Modena

Nina Srl P.Iva IT01315280451

Direttore Sanitario Dott. E. Vatteroni

Aut. San. PG326451 del 04/11/2019

059 21 53 177 | modena@bolognadent.it

Informazione sanitaria e pubblicitaria ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2 DL 223/2006 e art. 1 co 525 L 145/2018

