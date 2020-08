Novi di Modena, riqualificazione piazza 1° Maggio: i lavori riprendono a fine Agosto

NOVI DI MODENA – I lavori di riqualificazione di piazza 1° Maggio, iniziati il 9 marzo 2020 e sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da Sars CoV – 2, sono proseguiti fino alla fine di giugno. In tale periodo sono stati realizzate le opere di scavo e rinterro, il posizionamento delle linee di raccolta acque con relative caditoie e pozzetti, la condotta idrica per l’idrante antincendio, la posa del dissalatore per il parcheggio a est, le condotte con relativi pozzetti per le linee elettriche, mentre le opere mancanti riguardano la posa delle pavimentazioni, gli arredi e il verde.

In fase di cantiere sono emerse alcune criticità tecnico – amministrative da affrontare e superare per poter garantire la fruibilità del nuovo spazio urbano. E’ stato quindi necessario un periodo di confronto e di condivisione, in collaborazione con il Direttore Lavori Dott. Arch. Luigi Lena e all’impresa Consorzio stabile A.lp.i. s.c.a.r.l., per risolvere le problematiche e poter consegnare un risultato adeguato alle aspettative della comunità.

La ripresa dei lavori è prevista per lunedì 31 agosto 2020 con completamento entro marzo 2021.

