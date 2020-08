Villa Ferri, ancora polemiche sull’acquisto. Il centrosinistra attacca, la Giunta replica in Consiglio a San Felice

SAN FELICE SUL PANARO – Villa Ferri, ancora polemiche sull'acquisto. Il centrosinistra attacca, la Giunta replica in Consiglio a San Felice.

Scrive il gruppo consiliare Insieme per San Felice:

Centrosinistra all’attacco: “Gettata alle ortiche un’occasione d’oro per riqualificare il centro storico sanfeliciano e proseguire nella ricostruzione pubblica” La trattativa per l’acquisto di Villa Ferri da parte del Comune di San Felice – iniziata lo scorso aprile 2019 – è ufficialmente saltata. Questo emerge da quanto dichiarato dal sindaco Goldoni nell’ultimo consiglio comunale. Una grave responsabilità politica di questa amministrazione, che ha messo così a nudo poca trasparenza in merito a questa vicenda, lasciando scadere l’accordo senza informare il consiglio comunale, e totale assenza di idee e visione relative al futuro del nostro centro storico. Gravi sono inoltre le colpe del sindaco, le cui dichiarazioni alla stampa nel corso di quest’ anno di mandato sono state smentite alla prova dei fatti. Tutto ciò è quindi una pesante battuta d’arresto per la ricostruzione pubblica di San Felice sul Panaro, che questa amministrazione aveva promesso in pompa magna di accelerare, e un’occasione d’oro persa per ottenere finanziamenti regionali necessari a recuperare e riqualificare Villa Ferri, mettendo a disposizione della nostra comunità un ulteriore spazio pubblico oltre che prezioso patrimonio storico-culturale.

“Su Villa Ferri abbiamo delle idee – aveva spiegato in Consiglio comunale il sindaco Michele Goldoni – ma prima dobbiamo capire con esattezza se il prezzo di acquisto è congruo, perché non vogliamo sperperare i denari dei cittadini». Anche l’assessore all’Urbanistica Giorgio Bocchi ribadisce: «Abbiamo dichiarato di volerla acquistare, ma abbiamo chiesto ad un tecnico di stimare l’immobile per capire se il prezzo di vendita proposto di 500mila euro è congruo. L’edificio beneficerebbe di fondi regionali per oltre 3,8 milioni che coprono solo il ripristino strutturale. La villa è di proprietà privata, quindi non incide sulla ricostruzione pubblica”.

