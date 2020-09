Allerta meteo Protezione Civile per temporali

È stata emessa l’ALLERTA 71/2020 valida da mezzogiorno di mercoledì 23 settembre per la giornata di domani giovedì 24 settembre.

Si tratta di un’allerta di colore arancione per temporali, nelle zone C-D-E-F-G; e per criticità idrogeologica nelle zone G-E-C. E di colore giallo per criticità idraulica nelle zone G-E-C; per temporali nelle zone A-B-H; per criticitá idrogeologica nelle zone A-B-H; per vento nelle zone G1-E1-C1 (fascia di crinale emiliano).

I fenomeni avranno luogo a partire dal pomeriggio e saranno di forte intensità con valori di precipitazione superiori a 70 mm/3 ore.

Tendenza: stazionarietà.

Situazione da monitorare con particolare attenzione.

