Bomporto, nuovo manto di copertura al nido Peter Pan

BOMPORTO –

Prosegue il piano di interventi di edilizia scolastica nel Comune di Bomporto. Lo scorso sabato sono cominciati i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della copertura del Nido d’Infanzia “Peter Pan”, in via Tevere.

I lavori riguarderanno la copertura dell’edificio. Per anticipare eventuali problematiche di tenuta di una copertura che mostra i primi segni di deterioramento, l’Amministrazione comunale di Bomporto ha scelto di effettuare questo intervento, che non comporterà disagi per i bambini, le famiglie e il personale del Nido.

Il progetto consiste nella posa in opera di un nuovo manto in PVC di ultima generazione, caratterizzato dall’elevata capacità di riflettere l’irradiazione solare incidente e contemporaneamente di emettere energia termica all’infrarosso. Realizzata in un’ottica di benessere ambientale e maggiore sostenibilità, la nuova membrana produrrà molteplici vantaggi: migliori condizioni ambientali nei mesi più caldi (con conseguente risparmio energetico per la climatizzazione degli spazi), riduzione dell’effetto “isola di calore” (relativo all’innalzamento di calore nelle aree urbane rispetto alle aree rurali), minori movimenti e dilatazioni della copertura e migliore conservazione nel tempo, dovuta ad un logorio più lento del manto per la bassa temperatura superficiale.

L’intervento verrà concluso entro l’anno e comporterà un investimento complessivo di 90 mila euro, finanziato interamente con contributo statale, nell’ambito del cosiddetto “Piano piccoli cantieri”.

