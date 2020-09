Finale Emilia, ispezione congiunta di Ausl e Carabinieri al cimitero

FINALE EMILIA – Nella mattinata di lunedì 7 settembre nel cimitero di Finale è avvenuta un’ispezione congiunta tra tecnici dell’Ausl e carabinieri di Finale: all’incontro era presente l’assessore Malaguti, la neo responsabile dei Lavori pubblici, Sanja Covic e alcuni tecnici del Comune.

Infiltrazioni d’acqua dal tetto, capitelli crepati, miasmi nelle campate della zona monumentale e allagamenti nei sotterranei: problemi noti da tempo e oggetto di una relazione inviata all’ex responsabile dei Lavori pubblici, l’architetto Francesco Alberti, dall’assessore dimissionario, Fernanda Paganelli. La Paganelli per mesi ha ribadito la necessità di intervenire sul degrado del cimitero.

Ma incuria e abbandono da tempo vengono denunciati anche dalla lista civica, che già nel 2019 aveva depositato un esposto in caserma, reinoltrato – aggiornato – nelle settimane passate. E proprio da quel documento ha preso le mossa l’ispezione di ieri mattina. La Lista Civica per Finale ha così commentato:

In questi giorni l’Amministrazione Palazzi fa sfoggio dei “grandi risultati” ottenuti nella pulizia dei parchi e del verde pubblico, come se le manutenzioni ordinarie fossero le grandi opere necessarie per il rilancio di Finale.

E’ da oltre un anno che sollecitiamo interventi per mettere fine al degrado in cui versa il cimitero di Finale.

La situazione è diventata insostenibile: capitelli e colonne crepate a rischio di crollo, acqua nei sotterranei e nelle campate interne, tanfo e aria completamente irrespirabile in prossimità dei loculi della campata di destra.

Invece dell’inutile propaganda su operazioni di ordinaria amministrazione, Palazzi e la sua Giunta dovrebbero iniziare ad occuparsi delle condizioni drammatiche del nostro patrimonio pubblico.

Ci sono questioni che non hanno colore politico: la dignità e il decoro del nostro paese appartengono a Finale e a tutti i finalesi.