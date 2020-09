La compagnia delle Mo.re torna in scena: da Nonantola, Ravarino e Bomporto ai teatri emiliani

di Veronica Auricchio

La compagnia delle Mo.re torna in scena, da Nonantola, Ravarino e Bomporto ai teatri emiliani. Dopo lo stop forzato a causa del Coronavirus, la Compagnia delle Mo.Re. torna ad alzare il sipario con tre eventi; il primo è stato presso il Bonvi Parker con il giallo comico “Mistero Misterioso”, i prossimi sono in programma nel centro storico di Ferrara con due spettacoli musicali.

Il 24 Settembre presenteranno lo spettacolo “Il tempo delle cattedrali” e il 26 Settembre con il musical “on Broadway, a night in Chicago”, nell’ambito del Ferrara Summer Festival.

Il cast è formato da ragazzi e ragazze di Modena e provincia. Lo stesso fondatore, Maicol Piccinini, viene da Nonantola e dopo aver concluso un corso di teatro e musical insieme ad un gruppo di dieci ragazzi ha deciso di fondare la Compagnia.

Negli anni il cast è salito di numero aggiungendo altri giovani volti provenienti anche dalla Bassa Modenese. Tra di essi c’è Chiara Roncaglia, ballerina nonantolana che si è avvicinata alla Compagnia nel 2010. La sua maestra di danza le ha riferito che erano alla ricerca di un corpo di ballo e si è candidata per il posto. Attualmente sono 5 anni che fa la coreografa e ha messo in scena numerose coreografie a suo nome.

Davide Petito è un promettente ballerino di Bomporto, appassionato di arte teatrale che entrato a far parte della squadra nel 2015. Grazie alla fiducia del gruppo e della direzione, ha iniziato a proporre le sue idee e da semplice ballerino è diventato l’attuale coreografo di “On Broadway”, al fianco di Chiara.

Un altro volto danzante della Bassa è Michela Belli: viene da Ravarino e pratica danza da praticamente tutta la vita. Questa sua passione l’ha avvicinata alla Compagnia e ha deciso di lanciarsi in questa nuova esperienza. Debutta lo scorso Capodanno al Teatro Michelangelo proprio come una delle ballerine principali facente parte del cast di “On Broadway”.

La Compagnia delle Mo.Re. in questi 11 anni di carriera si è fatta spazio nello scenario locale contando la messa in scena di 20 spettacoli. Il loro obiettivo principale è quello di proporre un teatro in stile Broadway con performance dal vivo di canto, ballo e recitazione accompagnati da un’orchestra live. Inoltre si impegna anche a organizzare workshop, corsi di dizione, seminari e laboratori di teatro.

Gli ingredienti perfetti per trasmettere la magia dell’arte teatrale, un mix di cultura e divertimento.

L’impatto con le ordinanze di contenimento del Coronavirus ha inevitabilmente fermato la rassegna di spettacoli organizzati per la primavera ma i giovani talenti che ne fanno parte hanno dimostrato, attraverso i Social, l’interesse e l’amore per il proprio pubblico e hanno lanciato messaggi di speranza attraverso video divertenti e home session live da casa.

Vi consiglio di dare un’occhiata alle loro pagine social: li trovate su Facebook, Instagram e YouTube con i programmi di tutti i loro eventi e tante curiosità.

La ripresa delle attività è stata graduale e difficoltosa ma, grazie ai grandi spazi della loro sede e al rispetto delle norme da parte di tutti, hanno ricominciato alla grande dopo la pausa estiva e ora stanno cercando giovani talenti!

Avete capito bene… Udite udite! Sono aperti i casting per il musical Grease, l’intramontabile e sfrenata storia ambientata negli anni Cinquanta.

Se volete partecipare ai casting, basterà inviare una mail a compagniadellemore@gmail.com o contattare telefonicamente il numero 3703627232 per organizzare insieme un’audizione: ai candidati è richiesto di portare 2 brani cantati (possibilmente in italiano), un monologo e una piccola coreografia. Non vi allarmate, se non avete preparato una coreografia o un monologo i ragazzi ve ne assegneranno una per valutare il vostro livello e assegnare il ruolo che vi calza di più.

In questo momento sono anche alla ricerca di un talento maschile tra i 18 e 30 anni per il ruolo di Danny Zuco quindi… Uomini fatevi avanti, la giacca dei T birds vi aspetta!

Se anche tu hai la passione per il teatro e voglia di metterti in gioco, la Compagnia è alla ricerca di nuovi talenti! Coraggio, We want you!

