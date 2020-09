Le lumache e gli elefanti colorati in piazza a Mirandola, ecco perchè

MIRANDOLA – Le lumache e gli elefanti colorati in piazza a Mirandola, ecco perchè. E’ la cracking art, un movimento artistico conosciuto per la creazione di installazioni urbane caratterizzate da animali giganti in plastica colorata riciclabile, che arriva nella città dei Pico in occasione della manifestazione Mirandola Galleria a cielo aperto. Sono quattro, in particolare, i grossi animali della cracking art: due elefanti, simbolo della memoria, così cara a Mirandola e due chiocciole, simbolo di rinascita.

E’ un progetto artistico realizzato dall’Amministrazione comunale, che punta a trasformare la città intera in una galleria d’arte, ma all’aperto.

L’idea di “Mirandola, galleria a cielo aperto” è nata dall’assenza di aree museali o ambienti interni idonei ad ospitare gallerie artistiche. A tal proposito sono stati coinvolti anche i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado “F. Montanari”, che unitamente ai loro docenti di arte e all’aiuto dello street artist Toni Bongiovì – lavoro intrapreso nel corso dell’anno scolastico scorso – hanno dato vita ad una rassegna di Street art, con opere di dimensioni considerevoli sul tema della sostenibilità e del clima (Agenda 2030). Con loro, il gruppo della cracking art di Milano che da anni porta nelle piazze enormi animali colorati.

Per questo evento, il Comune di Mirandola si è aggiudicato un bando regionale (del valore complessivo di 30mila euro) per la riqualificazione del centro storico. Oltre al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, per la cracking Art.

Pubblicato da Marina Assessore Marchi su Venerdì 11 settembre 2020

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017