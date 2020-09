Leoni di Cavezzo, ripartenza del rugby per la nuova stagione, intervista a Umberto Alberizzi

Si apre la nuova stagione per i Leoni di Cavezzo cercando di proseguire la crescita degli anni scorsi pur nelle condizioni imposte dalla pandemia tuttora in corso.

Abbiamo intervistato il vicepresidente dei Leoni di Cavezzo, Umberto Alberizzi.

Quali sono le direttive di quest’anno ? Tenendo conto degli esiti positivi dello scorso anno, abbiamo deciso di portare avanti la franchigia con il Viadana, Guastalla e CasalBellotto sia per le categorie maggiori U18, U16 e U14 che per il Minirugby. Riteniamo che la situazione attuale possa essere affrontata solo unendo le forze e le risorse che ciascuna società può portare. E’ evidente che il rispetto delle regole eccezionali imposte dal CoVid ci impongono di ripensare l’attività e le modalità di preparazione degli atleti pur cercando di mantenere lo spirito del nostro sport. La Federazione Italiana Rugby è stata la prima a recepire le misure urgenti imposte dalla drammatica situazione di questa primavera, ma nessuno di noi ha perso la voglia di lottare per ripartire al più presto.

Quindi come ripartite ? In attesa di ulteriori indicazioni dalla federazione le attività ufficiali del minirugby riprenderanno martedì 15 Settembre a Cavezzo presso il solito campo in via Allende. Le categorie maggiori si ritroveranno con i loro parietà secondo un calendario in fase di definizione. Per ora di sicuro ci sarà un evento chiamato ‘Allenamento a porte aperte’ con i giocatori della prima squadra del Vaidana e dei Caimani. Sarà un momento di forte coivolgimento per i nostri ragazzi.

Come avete passato il periodo di sospensione delle attività causa CoVid ? Lo spirito del rugbista si riassume in una parola ‘Sostegno’. E’ l’azione di gioco per cui i compagni si muovono per sostenere il portatore di palla e permettere l’avanzamento fino alla meta. Ci siamo chiesti come adulti cosa potevamo fare e abbiamo deciso di sviluppare due attività di forte impatto sociale. La prima è stata una raccolta di fondi a favore della terapia intensiva del policlinico di Modena che ha portato a raccogliere alcune migliaia di euro interamente versati. La seconda ci ha visti coinvolti nel sostegno della attività della Caritas locale, per la quale abbiamo svolto la funzione di carico e di consegna dei beni di prima necessità a famiglie in difficoltà nella area dela bassa modenese. La Caritas aveva dovuto ridurre le attività in quanto gli autisti over 65 erano stati sospesi dal servizio. Ben 10 adulti della ns società si sono offerti per questi trasporti utilizzando i nostri pulmini.

E per il prossimo futuro ? Il sostegno continua ! Abbiamo deciso di ridurre le quote per i ragazzi che rinnovano il tesseramento per dare un segno di continuità al nostro impegno sociale. Non navighiamo nell’oro, anzi non abbiamo mai avuto nessun contributo economico da enti ed istituzioni ma ci sembra giusto condividere il poco che si ha. Per il Minirugby le attività riprenderanno martedi 15 Settembre a Cavezzo presso il campo sportivo in Via Allende, per i ragazzi delle categorie maggiori sarà Venerdi 11 Settembre a Bondanello. Per iscrizioni e informazioni chiamare Michele al numero 348 9394656

