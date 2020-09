Nonantola, richiedibili i Voucher per spese di iscrizione dei ragazzi alle attività sportive

NONANTOLA – Il Comune di Nonantola ha aderito alla misura straordinaria della Regione Emilia-Romagna che ha previsto, in questo momento di crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria, un importante stanziamento per consentire ai nuclei con redditi medio-bassi di sostenere le spese di iscrizione dei propri ragazzi e ragazze (dai 6 ai 16 anni) alle attività sportive. Un modo per scongiurare l’abbandono alle varie discipline sportive da parte di bambini e ragazzi, e anche dei giovani con disabilità, e allo stesso tempo un aiuto alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il Comune di Nonantola ha ottenuto 11.700,00 Euro e tramite un Avviso Pubblico ha previsto l’assegnazione di 78 Voucher. L’iniziativa è rivolta alle alle famiglie con situazione ISEE a partire da 3.000,00 euro a 17.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro nel caso di famiglie con almeno 4 figli per l’assegnazione di voucher del valore minimo di 150,00 euro.

I Voucher possono essere richiesti solo per i figli che praticano effettivamente attività sportiva, ad esempio se in una famiglia con 2 figli, soltanto uno pratica attività sportiva, il voucher non sarà pari a 200,00 euro, ma a 150,00 euro. Inoltre il valore del voucher non può superare la spesa effettivamente sostenuta per l’iscrizione alle attività sportive e documentata come giustificativo.

Presentazione delle domande

Accedendo al link sul portale del Comune di Nonantola (link: http://www.comune.nonantola. mo.it/atti_e_documenti/bandi_ ed_esiti_di_gare_d_appalto/ index.htm?ID=9142 ) è possibile scaricare la domanda e una volta compilata, con la documentazione richiesta, deve essere inviata al Comune di Nonantola entro e non oltre le ore 12:00 del 19/09/2020 attraverso l’indirizzo mail comune.nonantola@cert.comune. nonantola.mo.it. oppure consegnata, su appuntamento, a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. Per informazioni: protocollo@comune.nonantola. mo.it, tel 059 896511 (via Roma 41, primo piano).

La domanda può essere consegnata inoltre, sempre previo appuntamento, presso l’Ufficio sport-associazionismo. Per informazioni: archivio@comune.nonantola.mo. it – tel 059 896639 /896538/896651, (Nonantola, via Roma 23, primo piano).