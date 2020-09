Per i bimbi di Medolla “Seminiamo gentilezza, alleniamoci al rispetto”

MEDOLLA – Sono stati 103 i bambini della scuola primaria “Iqbal Masih” di Medolla a partecipare al progetto ideato e finanziato dal Comune “Seminiamo gentilezza, alleniamoci al rispetto”, con la collaborazione dell’associazione “Le Cicogne Onlus” e della Polisportiva Quarantolese. Lunedì 21 e martedì 22 settembre, con le scuole chiuse, i partecipanti (dai 6 ai 10 anni) hanno potuto vivere due giornate all’insegna del gioco e dello stare all’aria aperta. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, si è tenuta in occasione della quinta edizione della Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza, ospitata, in totale sicurezza, all’Area di Riequilibrio Ecologico “San Matteo” e al Palamedolla. Giochi e attività concepiti con l’obiettivo di educare a un approccio gentile con gli altri e con il mondo intorno, allenandosi al rispetto reciproco e nei confronti di tutti gli esseri viventi. “Un bell’esempio di collaborazione – commenta Alberto Calciolari, sindaco di Medolla – tra Comune e associazioni, che ringrazio per la disponibilità organizzativa. Le conseguenze delle norme anti-Covid in vigore sono tante, come amministrazione continuiamo a fare tutto il possibile per ridurre i disagi dei cittadini, in questo caso particolare delle famiglie”.

