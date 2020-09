Per il coiffeur Moreno Gozzi nuovo salone a Mirandola

festeggiare un grande traguardo per me e la mia famiglia: la realizzazione di un sogno che avevo tenuto per anni in un cassetto aspettando l’occasione giusta per poterlo realizzare. Nei sogni bisogna crederci, perché credendoci e lavorandoci per realizzarli, possano un giorno divenire realtà.

Il momento è arrivato grazie al fatto che mia figlia Martina ha deciso di affiancarmi in negozio.

Martina , questo sogno lo dedico a te e ad Emanuele, che mi ha sempre incoraggiato a credere in me stesso.

Questo giorno di festa rappresenta un punto di partenza per il nostro futuro insieme, non solo come padre e figlia ma come colleghi di lavoro.

Dedico questa giornata anche a tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto : in primis Nadia, mia mamma, mia sorella, mia suocera, mio figlio Emanuele e tutti i miei clienti e amici.

Papà , so che anche tu sarai presente e vicino a me, comunque, nonostante tu in questo momento fisicamente non ci sia.. in questo avvenimento per me molto importante.

Voglio ringraziare te e la mamma per tutto ciò che mi avete dato.

Un ringraziamento particolare ai Quarantolesi che mi hanno sempre incoraggiato e sostenuto.

Non vi ho abbandonato.. Anzi cercherò di darvi sempre più..