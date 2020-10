SAN PROSPERO – A San Prospero approvata mozione per mettere al lavoro chi percepisce il reddito di cittadinanza, su iniziativa del consigliere comunale di opposizione Bruno Fontana.

Recita la mozione:

OGGETTO: Mozione riguardante “Progetti Utili alla Collettiva (PUC)

Premesso che:

-l’art. 2 del D.L. nr. 4 del 23/02/2019, recante “disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” individua i nuclei familiari beneficiari del c.d. reddito di cittadinanza (RdC)

-l’art. 4 del citato Decreto condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro , nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini delle realizzazione del c.d. “Patto del lavoro” e “Patto per l’inclusione sociale” ;

-al comma 15 del sopracitato art si stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito dei citati Patti la propria disponibilità per la partecipazione ai progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso i comuni di residenza mettendo a disposizione un numero di ore compatibili con altre attività e comunque non inferiore alle otto (8) ore settimanali aumentabili fino ad un massimo di sedici (16) ore complessive settimanali con il consenso di entrambi le parti;

– nel Decreto 22/10/2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali viene previsto che il Comune istituisca un Registro contenenti l’elenco dei Progetti Utili alla Collettività con l’indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere;

– Visto il Decreto Ministeriale del 14/01/2020 nel quale viene stabilito che i Comuni devono attivare, in favore dei soggetti coinvolti nei PUC idonee coperture assicurative conto gli infortuni presso l’Inail connesse allo svolgimento delle attività, un premio speciale unitario pari a E 0.90 giornaliere;

– Visto altresì l’art 12 comma del citato Decreto secondo il quale gli oneri per l’attivazione e la realizzazione di PUC nonché quelli derivanti dall’assicurazione all’Inail si provvede con l’utilizzo delle risorse del Fondo alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale con il concorso delle risorse afferenti al Programma Nazionale Inclusione ;

– Vista la circolare INAIL nr. 10 del 27/03/2020 riguardante la copertura assicurativa contro gli infortuni per i percettori dei RdC;

Tutto ciò considerato, in aggiunta a quanto già deliberato in Comuni limitrofi dell’Unione (vedi San Felice) che ha riscosso notevole consenso tra i cittadini e considerato altresì la necessità di reperire aiuti in ausilio al ridotto personale dipendente del Comune di San Prospero operante nei settori previsti ed individuati dal più volte citato Decreto,

Impegna il Sindaco e la Giunta del Comune di San Prospero:

ad ATTUARE in tempi brevi all’individuazione di Progetti utili alla collettività nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’inclusione sociale mediante l’istituzione di apposito Registro Comunale, di provvedere all’attivazione dei PUC attraverso l’utilizzo di risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale con il concorso delle risorse del PNI (PON Inclusione)

San Prospero 26 giugno 2020