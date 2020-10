A tutti i bimbi di materna e primaria il Comune di Modena garantisce il pre scuola

È possibile richiedere il servizio di prescuola nelle scuole primarie e d’infanzia statali del territorio comunale. Il form on line attraverso il quale presentare domanda è disponibile dall’1 ottobre sul sito del Settore servizi educativi del Comune (www.comune.modena.it/ istruzione). Le domande si presentano fino al 14 ottobre.

“Come avevamo annunciato – afferma l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi – la pubblicazione dei bandi segue di pochi giorni l’approvazione delle linee guida da parte della Giunta, perché far ripartire il prescuola è importante per consentire alle famiglie di conciliare i tempi di lavoro con l’ingresso a scuola dei figli. Certo il servizio non può essere quello degli scorsi anni; in base alle disposizioni previste dalle linee guida regionali per la prevenzione del Covid 19, il pre scuola va completamente riorganizzato nel rispetto innanzitutto del distanziamento: un impegno che affrontiamo insieme ai dirigenti scolastici con i quali stiamo verificando la disponibilità degli spazi nei singoli plessi”.

Il servizio intende appunto agevolare le famiglie nella conciliazione fra gli orari di lavoro dei genitori e quelli d’ingresso a scuola dei figli, pertanto il punteggio per l’ammissione sarà calcolato in base a requisiti familiari e professionali.

La graduatoria che regolamenterà l’ammissione al pre scuola delle scuole d’infanzia sarà specifica per ogni sezione (corrispondente al gruppo bolla) e il servizio si potrà attivare al raggiungimento del numero minimo di cinque iscritti per sezione.

Come avviene nelle scuole d’infanzia comunali, della Fondazione Cresciamo e convenzionate, il servizio di prescuola per la scuola di infanzia statale, sarà per le famiglie gratuito. Per informazioni si può scrivere una mail (scuole.infanzia@comune. modena.it), telefonare (059.2032771/2032708) o recarsi previo appuntamento con agenda digitale presso l’Ufficio Ammissioni Infanzia.

Inoltre, per aiutare le famiglie, è stata predisposta sul territorio una rete di uffici (comunicati tramite lettera alle famiglie) presso i quali si può procedere alla compilazione del form online.

La graduatoria che regolamenterà il servizio di pre scuola alle primarie sarà specifica per ogni scuola (le richieste giunte oltre il termine andranno in coda alle altre) e per attivare il prescuola occorreranno almeno 10 richieste per scuola. Nelle primarie il servizio si svolgerà generalmente in spazi comuni messi a disposizione dalle scuole dove dovrà essere rispettato quanto previsto dalle linee guida regionali per la prevenzione del Covid19, garantendo pertanto idonee distanze fra i diversi gruppi classe. I numeri massimi di accoglimento delle domande dipenderanno quindi dalla capienza degli spazi disponibili nei vari plessi scolastici e saranno resi noti una volta completate le verifiche.

Alla scuola primaria la tariffa annuale per il prescuola sarà di 150 euro, quindi poco superiore allo scorso anno e comunque ancora abbondantemente inferiore al costo medio del servizio in altri comuni e prevederà agevolazioni per le famiglie segnalate dai Servizi sociali. Per le iscrizioni che arriveranno a gennaio e febbraio, compatibilmente con i posti ancora disponibili, la tariffa annuale è ridotta a 130 euro e a 110 per quelle successive all’1 marzo. Sono esclusi dal pagamento i bambini che vengono accompagnati a scuola con i mezzi del trasporto scolastico comunale e sono previsti rimborsi mensili in caso di rinuncia del servizio

Per informazioni: prescuola@comune.modena.it o tel. 059 2034040; previo appuntamento con agenda digitale, ci si può anche recare all’Ufficio Riscossioni.

