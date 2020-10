Arriva Esther Melania Carletta nel ruolo di segretario comunale per Bastiglia e Bomporto

BASTIGLIA E BOMPORTO – Nuovo incarico nel ruolo di segretario comunale per Bastiglia e Bomporto. Da ieri, 1° ottobre 2020, è entrata in servizio l’avvocata Esther Melania Carletta, che in precedenza ha ricoperto lo stesso incarico presso i Comuni di Palagano, Montefiorino e Frassinoro. L’avvocata Carletta svolgerà le funzioni di Segreteria in convenzione per i due Comuni, alternandosi nelle due sedi.

Maturità classica a Caltanissetta e laurea in Giurisprudenza con 110 e lode presso l’Università degli Studi di Palermo, Esther Carletta ha ottenuto il diploma di specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (S.P.I.S.A.) presso l’Università Alma Mater di Bologna.

Il suo percorso professionale è cominciato con l’abilitazione per l’esercizio della professione forense in seguito all’iscrizione all’albo degli Avvocati e l’esercizio della libera professione fino al 2010. Negli stessi anni si è dedicata alla docenza per alcuni enti di formazione, poi, dopo il superamento del concorso pubblico, ha prestato servizio presso la Direzione Provinciale di Bologna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con la qualifica di Ispettore di Vigilanza.

In seguito al superamento del corso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, è iniziata la sua carriera da Segretario comunale, prima in Comuni della provincia di Cremona, e successivamente presso la Segreteria convenzionata fra i Comuni di Palagano, Montefiorino e Frassinoro.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017