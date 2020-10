Associazione Italiana Dislessia organizza la 5° Edizione della Settimana Nazionale della Dislessia interamente online

Associazione Italiana Dislessia annuncia la 5° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 5 all’11 ottobre 2020, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA). Nel rispetto delle normative vigenti anti Covid-19, quest’anno il programma di eventi dedicato si svolgerà totalmente online, attraverso i canali social – Youtube, Facebook e Instagram – dell’Associazione Italiana Dislessia.

L’evento cardine di questa 5° edizione sarà il convegno nazionale “10 Anni dalla Legge 170/2010: tra luci, ombre e prospettive future”, in programma per sabato 10 ottobre 2020, dalle 9 alle 13, in diretta streaming, sul canale youtube di AID e che vedrà tra i protagonisti professionisti in ambito clinico-diagnostico, docenti universitari e rappresentanti delle istituzioni, fra cui la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e la Vicepresidente del Senato, Anna Rossomando. La partecipazione è libera e gratuita, senza registrazione.

Il convegno, cosi come l’intera Settimana Nazionale della Dislessia, sarà dedicato alla legge 170/2010, a 10 anni esatti dalla sua emanazione, per riflettere sui cambiamenti avvenuti, ma anche sulle iniziative da intraprendere per una piena e reale applicazione della normativa su tutto il territorio nazionale, con uno sguardo verso un’estensione delle tutele previste dalla legge 170 al mondo degli adulti, che potrebbe contribuire a migliorare le condizioni di vita delle persone con DSA, a livello individuale e sociale.

Per quanto concerne gli altri appuntamenti nel corso della settimana, a partire da lunedì 5 ottobre, saranno disponibili, sui canali social (youtube, facebook e instagram) dell’Associazione Italiana Dislessia, una serie di video approfondimenti, dirette e testimonianze, che daranno spazio anche al punto vista dei più giovani.

Di seguito il programma completo degli eventi online:

Lunedì 5 ottobre:

• ore 13.00 – “La legge 170/2010 e la scuola”: video intervista ad Alessandra Landini, dirigente scolastica e formatrice scuola AID

• ore 18.45: “La 170 vista dai ragazzi: la scuola” – diretta Instagram con Vittoria Frisia (Gruppo Giovani AID) e Daniela Di Donato (Formatrice scuola AID e docente esperta in didattica innovativa e inclusiva)

• ore 20.25 – testimonianza di Catia Valentini, genitore e presidente sezione AID di Parma, nella trasmissione “Tutto su mia madre”, in onda su Rai3

Martedì 6 ottobre:

• ore 13.00 – “La legge 170/2010 e l’Università”: video intervista ad Antonella Trentin, genitore, vicepresidente AID

• ore 18.00 – “4 chiacchiere con…Beatrice Lambertini” – diretta Instagram con Martina Marcialis (Gruppo Giovani AID) e Beatrice Lambertini (giovane cantante dislessica)

Mercoledì 7 ottobre:

• ore 17.30: “La 170 vista dai ragazzi: l’università” – diretta Instagram con Martina Marcialis (Gruppo Giovani AID) e Cristina Gaggioli (Formatrice scuola AID)

Giovedì 8 ottobre:

• ore 13.00: “La mia dislessia” – video intervista in esclusiva a Philip Schultz, premio Pulitzer per la Poesia 2008

• ore 17.00: “La 170 vista dai ragazzi: il lavoro” – diretta Instagram con Camilla Coppola (Gruppo Giovani AID) e Sara Bocchicchio (Psicologa e Psicoterapeuta, Help line adulti e lavoro AID)

Venerdì 9 ottobre:

• ore 13.00: “La legge 170/2010 e il lavoro”: video intervista a Enrico Ghidoni, neurologo e vicepresidente del Comitato DSA e Lavoro di AID

Per maggiori informazioni: https://www.aiditalia.org/it/ news-ed-eventi/eventi/ settimana-nazionale-della- dislessia-2020

AID: Associazione Italiana Dislessia ( http://www.aiditalia.org/it/ )

AID – Associazione Italiana Dislessia – nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si stima riguardi circa 2.000.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).

