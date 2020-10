Nonantola, record di multe per un ragazzo di Crevalcore di 17 anni

NONANTOLA – In sella al suo scooter ha deciso di sfidare una pattuglia della Polizia locale di Nonantola, dando vita ad un inseguimento partito dalla Provinciale Ovest, arrivato fino a Bagazzano passando anche su qualche ciclabile e durato quasi mezz’ora. In questo modo, un 17enne ha raccolto la bellezza 15 verbali per le varie infrazioni stradali (valore totale di oltre mille euro), gli sono stati decurtati 98 punti sulla patente che lo costringerà a ridare l’esame, è arrivata una denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e il motorino è stato fermato.

Domenica 26 ottobre, verso le 18, una pattuglia nota uno scooter con a bordo due ragazzi e impone l’alt. Chi guida, però, decide di non fermarsi e al contrario dà gas mentre il ragazzo dietro di lui – un 18enne di Crevalcore – si sporge all’indietro per coprire la targa con una mano. La pattuglia si mette quindi all’inseguimento del motorino.

Poco dopo infatti avviene il primo incrocio con lo scooter che punta la pattuglia e la scarta all’ultimo istante, evitando una collisione. Gli agenti arrivano a mostrare la paletta di stop almeno cinque volte e in altrettante occasioni i ragazzini sfuggono, “bruciando” i semafori rossi e mostrando anche il dito medio in segno di scherno. Ma il passeggero commette un errore, lasciando libera la targa per pochi secondi e dando agli agenti della Polizia locale la possibilità di fare una verifica, scoprendo che il motorino è di un ragazzino di Crevalcore. L’inseguimento finisce lì, sicuri della sua identità si passa direttamente alla convocazione in ufficio per tutte le contestazioni. Il ciclomotore era in regola, ma i due hanno agito per sfida.

