Soliera, i tempi si allungano per la manutenzione alle strade

Sul gruppo “Sei di Soliera se…” sono stati segnalati diversi ritardi su alcune sostituzioni e riparazioni da fare. La prima, che ha scatenato numerosi commenti, è quella su via Vaccehria: “Sono due mesi che ho fatto richiesta all ‘Urp per un specchio rotto tra via Vaccheria a via Prati Vaccheria, quello che serve per guardare a destra e a sinistra: mi hanno risposto per la segnalazione ma ancora non è stato sostituito, è ancora rotto”. Un altro cittadino è intervenuto per lo stesso problema: “Ho fatto la segnalazione anch’io settimana scorsa e mi hanno detto che c’è già il foglio di lavoro aperto”.

Il post ha richiamato altre situazioni sullo stesso genere: “Io ho fatto una segnalazione il 24/8 per tre cartelli stradali abbattuti dal vento , e i cartelli sono ancora la stesi per terra” è intervenuto un cittadino. E infine: “Noi aspettiamo da 2 anni chi devono venire per cambiare 2 lampadine della strada che bruciati siamo totalmente al buio”.

