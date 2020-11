Bastiglia, arriva il “Cantastorie al telefono”

BASTIGLIA – Storie al telefono, per far viaggiare la fantasia anche a distanza. A Bastiglia è ora possibile prenotare il “Cantastorie al telefono”, racconti di circa dieci minuti l’uno narrati dalla voce di Marco Bertarini, per accompagnare i bambini nel mondo dell’immaginazione.

La nuova iniziativa da un lato viene incontro alla necessità di distanziamento imposta dalla pandemia e dall’altro sostiene il bisogno di socialità dei più piccoli. Attraverso la telefonata, infatti, il Cantastorie riesce a costruire un rapporto speciale con ogni singolo interlocutore, riuscendo ad accogliere e coinvolgere l’ascoltatore attraverso la sua narrazione.

Il servizio è rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, dopo aver effettuato la prenotazione, giorno e ora della telefonata verranno concordati direttamente con il Cantastorie. Per prenotare è necessario inviare una mail all’Ufficio Cultura del Comune di Bastiglia all’indirizzo cultura@comune.bastiglia.mo.it, per maggiori informazioni telefonare al numero dell’Ufficio 059-800912.

